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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Василий Петров, министр физической культуры и спорта Чувашии:

Защищать спортивную честь Чувашии на I Всемирных играх национальных видов единоборств, которые пройдут в столице республики с 4 по 8 октября и соберут более двух тысяч участников, — ответственно и почетно для наших спортсменов! На этой неделе профильные спортивные федерации завершат комплектование сборной республики. Команда Чувашии будет представлена в следующих видах спорта и единоборств: керешу, киокушин, всестилевое каратэ, мас-рестлинг, шахбокс, учкур и риентал. Уверен, наши ребята продемонстрируют всю красоту национальных видов единоборств и покажут высокие спортивные результаты!

 



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