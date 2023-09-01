Василий Петров, министр физической культуры и спорта Чувашии:

Защищать спортивную честь Чувашии на I Всемирных играх национальных видов единоборств, которые пройдут в столице республики с 4 по 8 октября и соберут более двух тысяч участников, — ответственно и почетно для наших спортсменов! На этой неделе профильные спортивные федерации завершат комплектование сборной республики. Команда Чувашии будет представлена в следующих видах спорта и единоборств: керешу, киокушин, всестилевое каратэ, мас-рестлинг, шахбокс, учкур и риентал. Уверен, наши ребята продемонстрируют всю красоту национальных видов единоборств и покажут высокие спортивные результаты!