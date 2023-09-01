Правительство России выделило еще 45 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям

Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает правительственный портал, это позволит просубсидировать более 40 тысяч займов, предоставляемых предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал Резервный фонд правительства.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.