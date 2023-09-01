Популизм или новый тренд? Пиарщики страны обсуждают переименование конкурса профмастерства

В понедельник Глава Чувашии подписал указ о переименовании конкурса «PRофи-21». Помимо нового названия — «Мастер коммуникаций» — конкурс расширил географию участников. Заявки теперь будут приниматься от сотрудников пресс-служб предприятий и организаций со всей страны.

В своем Телеграм-канале Олег Николаев рассказал, что конкурс переименован для того, чтобы исключить из названия англицизм «PR» и защитить и поддержать тем самым русский язык. Этот момент вызвал волну обсуждений в сообществе специалистов по связям с общественностью — действительно ли Глава Чувашии хотел спасти русский язык, или это популистский шаг?

Но уже во вторник политтехнолог и ру­ко­во­ди­тель дви­же­ния «Вне ра­мок» Нелли Булатова напомнила дискутирующим, что изменения в федеральный закон о государственном языке уже приняты, и призыв пересмотреть подходы к нормам использования русского языка вполне своевременный, поэтому инициативу Главы Чувашии никак нельзя назвать популизмом. Более того, она должна получить широкое распространение.

При этом не стоит отрицать того факта, что своими указами Олег Николаев предал дополнительной огласке информацию об уникальном конкурсе — о нем заговорили на федеральном уровне. И теперь все пиарщики страны знают: чтобы стать лучшим, надо приехать в Чебоксары, а не в Москву.

Именно в столице Чувашии их будет ждать экспертная комиссия в составе представителей авторитетных организаций и специалистов федерального уровня. Напомним, в прошлом году жюри этого конкурса возглавил пресс-секретарь Председателя Правительства России Борис Беляков.