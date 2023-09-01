В Чебоксарском центре соцобслуживания открылась группа дневного пребывания детей

Общение со сверстниками, новые полезные знания, расширение кругозора и раскрытие талантов — в Комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар открылась группа дневного пребывания детей.

Поскольку ребята были еще незнакомы, в первый день им предложили мероприятия на сплочение коллектива. Мальчишки и девчонки с удовольствием подключились к творчеству. На занятии под оптимистическим названием «Вместе весело шагать» им надо было изобразить друг друга — весело, с любовью и уважением.

Ребята узнали о том, что Куликовская битва помогла освободиться от чужеземного ига, и с того времени началось объединение русских княжеств вокруг Москвы. Теперь им ясно, откуда пошло выражение «Москва белокаменная» и что успел сделать за свои 39 лет жизни Дмитрий Донской. Специалисты по социальной работе и инструкторы, работающие с детьми, смогли заинтересовать юное поколение — вопросы сыпались со всех сторон. Еще бы, пролистать исторические страницы — словно в прошлое заглянуть.

Группа дневного пребывания будет работать в течение двух месяцев. К слову, ее посещают и дети из семей, заключивших социальный контракт. Ребятам обеспечен полезный и разносторонний досуг. Они смогут проявить себя в творчестве, в познавательных и спортивных занятиях.

Ирина Степанова