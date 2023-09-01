Евгения Леванова: «Я очень горжусь, что родилась в Чебоксарах»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике планирует вырастить на родине новых звезд

В спорткомплексе Чувашского государственного университета в этот уикэнд было более чем многолюдно. Зал заполнили участницы соревнований по художественной гимнастике. На Открытый межрегиональный турнир «Евгения» приехали спортсменки из Марий Эл, Московской области, Татарстана, выступили и представительницы Чувашии.

Участие в соревновании приняли гимнастки самых разных возрастов, в том числе и те, кому не исполнилось и пяти лет. И пока некоторые их сверстники только подумывают о том, чтобы посетить футбольную секцию, девочки уже выходят на пьедестал и получают награды — причем наверняка не самые первые в карьере.

Организатор соревнования — пятикратная чемпионка мира Евгения Леванова. Она — уроженка Чебоксар и студентка отделения журналистики ЧГУ. Евгения уже завершила выступления в качестве гимнастки, но, как уверяет сама, не завершила карьеру в целом. Ибо считает, что просто переходит из одной деятельности в гимнастике в другую. Сейчас титулованная спортсменка проводит соревнования во многих регионах страны, и вот теперь впервые провела турнир в Чебоксарах. О чем высказывается с вызывающей трепет и в целом гордость за любимый город теплотой.

«Я безумно рада и счастлива, что мы все здесь собрались на таком прекрасном празднике спорта. Я хочу поблагодарить каждого, кто прилетел сюда из Москвы, несмотря на дела, поддержать меня, поддержать Чувашию, эту прекрасную, красивую, солнечную республику. Я очень горжусь, что родилась здесь, в Чебоксарах. Я всегда с восторгом говорю о своем родном городе и республике, потому что кто знает, что было бы, если бы я не начала здесь заниматься спортом. Я очень сильно хочу развивать художественную гимнастику в этом регионе. Я здесь выросла, и это мое родное, душевное. Надеюсь, что на этой земле появятся чемпионки, красивые детки, которые смогут достигнуть высокого уровня, попасть в сборную России, заниматься у (главного тренера сборной) Ирины Александровны Винер. Я думаю, что это мечта главной гимнастки, ну а мечты должны сбываться», — сказала, в частности, Леванова, выступая с обращением к участникам и гостям турнира, добавив, что «нет ничего невозможного».

Уже позже, общаясь со студентками и выпускником (автором этих строк) журфака ЧГУ на съемках проекта «Реальный универ», Евгения призналась — осознание того, что «нет ничего невозможного», и помогло ей добиться успехов. Благодаря этому она смогла пережить и спортивные неудачи, без которых не обходится ни один профессиональный атлет. Главное — правильно оценить ситуацию и сделать выводы.

…Но у многих участниц турнира «Евгения» пока еще нет такого опыта проб и ошибок. Отсюда и попытки (не всегда удачные) сдержать слезы после не очень успешно выполненной программы. Но все это затмила возможность пообщаться с именитой спортсменкой, сфотографироваться с ней, взять автограф. К тому же Леванова приехала не одна, компанию ей составила Анастасия Гузенкова — десятикратная чемпионка России, победительница и призер Кубка мира и этапов Гран-при по художественной гимнастике.

«Я в первый раз в Чебоксарах. Могу сказать, что впечатления — самые-самые хорошие. Как и от города, так и от самих соревнований, которые проводит Женя. Все на достойном уровне, это действительно праздник. Как только Женя пригласила меня сюда, я сразу же согласилась, для меня это одно удовольствие — провести с ней время и поддержать ее. Поэтому согласилась очень-очень быстро. Соревнования в Чебоксарах у меня ассоциируются с каким-то теплом и уютом. Эти атмосфера, обстановка комфорта, теплоты, уюта нашли отклик во мне», — сказала Гузенкова «Советской Чувашии».

Сложно не согласиться с собеседницей нашей газеты. Царившая в спорткомплексе ЧГУ атмосфера была на загляденье. Здесь и эстетика, и грация в исполнении спортсменок как во время программы (и удивление: как же им, находясь в движении, удается ловить мячи, булавы, обручи?), так и «по пути» на церемонию награждения; волнение и радость родных и близких, пришедших их поддержать. Поддерживали друг друга и сами гимнастки. «Саша, давай, ты сможешь!» — в унисон кричали две юные спортсменки с балкона, когда их подруга Александра выходила на ковер.

И есть уверенность, что многие из выступивших в Чебоксарах девочек смогут достигнуть серьезных успехов на крупнейших соревнованиях. Ведь те же слезы говорят о неравнодушии спортсменок к делу.