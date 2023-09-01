Сельчане придумывают название новому парку

В селе Комсомольское благоустраивают парк на улице Буденного, который здесь создают по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Придумать название для нового сельского пространства местные власти попросили жителей, запустив опрос в своем телеграм-канале.

Отдать свой голос можно за один из пяти вариантов: «Парк соединившихся сердец», «Аллея молодежи», «Парк молодоженов», «Парк поколений» и «Парк молодежи». Также можно предложить свое название. Судя по промежуточным итогам, пока с большим отрывом лидирует название «Парк поколений». За него проголосовали чуть больше половины участников опроса. «Мне нравится «Парк поколений». Пусть каждое поколение сажает там деревья и цветы, можно даже установить памятники современным героям! Я поддерживаю это название», — высказалась одна из подписчиц под постом.

Отметим, новый парк в селе Комсомольское задумывался как место для молодоженов, где сразу после свадебной церемонии молодые семьи будут сажать деревья, а потом и сами за ними ухаживать. По проекту территорию парка огородят, дорожки выложат брусчаткой, установят скамейки, светильники и арт-объект в виде двух сердец, высадят голубые ели, кустарники и цветы.

Кстати, еще один парк по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Комсомольском округе обустраивается в деревне Альбусь-Сюрбеево. Название для него уже есть — «Дружба». Жители деревни активно участвуют в госпрограмме: около пяти лет назад здесь уже построили школу и обустроили спортивную зону. Всего в этом году в Чувашии на обновление инфраструктуры в селах республики по госпрограмме предусмотрено 1,8 млрд рублей.