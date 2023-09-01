Футболисты чебоксарской школы № 61 завоевали «золото» Школьной футбольной лиги

Победная феерия в московских «Лужниках»

Юные футболисты чебоксарской школы № 61 завоевали золотые награды на первом Всероссийском турнире Школьной футбольной лиги, который завершился в Москве на полях спорткомплекса «Лужники».

Соревнования проходили в рамках проекта РФС «Футбол в школе», созданного для привлечения детей и подростков в самый популярный спорт в мире. За победу в турнире бились более 1200 школьников в составе 96 команд из 65 регионов страны. Футбольные баталии проходили в трех возрастных категориях: 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения, сообщили в Минспорте Чувашии.

Команда чебоксарской школы № 61 под руководством тренера спортшколы по футболу Сергея Лесина за весь турнир среди мальчиков 2010-2011 годов рождения не пропустила ни одного гола в пяти встречах, а в финальной битве обыграла сверстников из школы № 1 из села Плешаново Оренбургской области со счетом 2:0 благодаря дублю юного нападающего Артема Ткачева.

«Хотя Москва и большой город, встретили здесь много земляков и ощутили приятную поддержку, — подчеркнул главный тренер команды Сергей Лесин. — Родной город Чебоксары провожал нас, как лучшую футбольную команду республики и будет встречать нас победителями ШФЛ!»

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил команду с победой на турнире.