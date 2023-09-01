Выходные дни огорчили ростом аварийности

Как сообщили в ГИБДД Чувашии, за выходные дни зарегистрировано семь ДТП, в которых погибли 3 человека и 7 получили травмы.

Одна из самых обсуждаемых сейчас аварий произошла в Чебоксарах. Ближе к ночи на нерегулируемом перекрестке проспекта Максима Горького и улицы Мичмана Павлова водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту. Кадры столкновения (можно посмотреть в телеграм-канале «Советской Чувашии») ужасают. Летящие от удара люди и практически уничтоженный байк «Хонда CBR-600»… В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла, а также пассажирка автомобиля получили травмы.

Трагедия произошла в Алатыре. Там водитель ВАЗ-2114 на скорости врезался в дерево и погиб. Причины аварии сейчас выясняет полиция. Еще одно смертельное столкновение с деревом произошло в Шумерлинском округе. Днем неподалеку от деревни Русские Алгаши водитель «Рено Логан» не справился с управлением и совершил съезд в кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Начались и осенние наезды на людей. Как правило, они происходят в темноте и скорее всего с началом сезона дождей их станет больше. Так, недалеко от Чебоксар на трассе М-7 насмерть сбили пешехода. Он перебегал автомагистраль вне перехода ночью — скорее всего водитель просто не увидел его в темной одежде и не успел среагировать…

Публикуется в рамках проекта «Безопасная дорога», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии