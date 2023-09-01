«Когда ты нужен, стареть некогда…»

Почетный профессор аграрного университета в свои 90 с радостью идет на работу

Прежде чем определиться с будущей специальностью, многие молодые люди все тщательно продумывают и взвешивают. Но порой кажется, что профессия сама выбирает человека. История знает немало великих людей, заслуженных деятелей, которые свой выбор сделали случайно, ну или потому, что так сложились обстоятельства. Так произошло и в жизни скромного и трудолюбивого паренька из деревни Вотланы Красноармейского района (ныне округа), который в 1951 году, окончив школу, приехал пытать счастье в Чебоксары. Ступив на порог Чувашского сельхозинститута, вчерашний школьник Валериан Алексеев тогда даже представить себе не мог, что спустя десятилетия станет почетным профессором этого вуза, который к тому времени будет именоваться сельхозакадемией, а еще через несколько лет приобретет статус Чувашского государственного аграрного университета.

Выросший в семье колхозников и с раннего детства приученный работать на земле Валериан решил, что агрономический факультет подходит для него больше всего. И только собрался подавать документы, как вдруг узнал, что заявления больше не принимаются — абитуриентам посоветовали обратить внимание на перспективное зоотехническое направление.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства: «От всей души поздравляю Валериана Алексеевича Алексеева с замечательным юбилеем — 90-летием! Его профессиональный путь в качестве зоотехника, доктора сельскохозяйственных наук и профессора вызывает огромное уважение. Валериан Алексеевич — пример трудолюбия и любви к своему делу для молодого поколения. Его успехи и достижения в области сельского хозяйства, несомненно, оставили след в развитии агропромышленного комплекса Чувашии и России в целом. Валериан Алексеевич! Пусть Ваши знания, опыт и мудрость продолжают передаваться молодому поколению, а Ваша жизнь будет наполнена радостью общения с близкими и друзьями, новыми открытиями и интересными событиями».

С тех пор прошло 72 года. И ныне уже известный ученый, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный зоотехник республики и почетный работник АПК России, оглядываясь на свою трудовую деятельность, признается, что ни разу не пожалел, что именно так сложилась его судьба. На встрече за чашкой чая Валериан Алексеевич показался нам скромным и интеллигентным человеком, интересным собеседником, общаясь с которым, не замечаешь, как летит время. Он охотно поделился своими воспоминаниями. Как в годы Великой Отечественной войны с 8-9 лет начал трудиться в колхозе «Комбайн» вместе с матерью Татьяной Николаевной. Проводив мужа на фронт, она осталась с детьми совсем одна. Наравне со взрослыми маленький Валериан работал на току, заготавливал сено, собирал урожай. Припомнил он и с каким трудом семья достраивала дом без отца: глава семейства Алексей Миронович погиб 2 января 1942 года в боях за Ленинград.

А какие сохранились яркие воспоминания начала трудовой деятельности! После окончания института в 1956 году по распределению Валериан Алексеев вместе с другими выпускниками поехал на работу в Читинскую область. «До Забайкалья добирались поездом, ехали 6-7 суток, товарищи по двое ютились на одном месте, а мне досталась багажная полка. И ведь никто не жаловался, ехали дружно, весело. Область нам казалась бескрайней. «Как пол-Европы!» — восклицали мы тогда. Между некоторыми соседними селами расстояния доходили до 200-300 километров», — рассказал Валериан Алексеевич.

Молодой зоотехник устроился на работу в колхоз «Страна Советов» Сретенского района Читинской области, где на площади в 20 тыс. гектаров раскинулись животноводческие фермы. Вспоминал наш собеседник и красоты Сретенского района: густые леса, ярко-зеленые луга и холмы, судоходную речку Шилку — приток Амура, где он любовался природой, но все равно думал о родной Чувашии. Но долго тосковать по дому не пришлось. Спустя два года пришло письмо — заболела мать. И Валериан Алексеев вернулся в Чувашию…

На малой родине трудовые будни продолжились на должности зоотехника по племенному делу Инспекции сельского хозяйства Красноармейского района. Уже через год он стал главным зоотехником и отвечал за развитие животноводства всего муниципального образования. К слову, в те времена район достиг неплохих результатов по производству молока и мяса. Однако молодому специалисту хотелось развиваться дальше. Считая, что настоящий зоотехник должен владеть методами научных исследований, Валериан Алексеевич поступил в аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском институте животноводства (коротко ВИЖ) в Московской области. С того момента началась его научная деятельность.

АНДРЕЙ МАКУШЕВ,

ректор Чувашского государственного аграрного университета: «Валериан Алексеевич Алексеев — заслуженный зоотехник Чувашской АССР, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник АПК России. Так совпало, что его юбилейный год — Год педагога и наставника. Здесь уж точно он — наставник по призванию!

Со мной согласятся тысячи выпускников аграрного вуза, которым посчастливилось учиться у Валериана Алексеевича. Он сам искренне увлечен своим делом, сумел передать студентам свое

рвение к знаниям и результатам. Рад, что наш почетный профессор и сегодня в строю. Это образец мудрости и интеллигентности, пример стойкости и трудолюбия. На своем веку ему довелось стать свидетелем ярких и драматических событий в жизни родной страны. Вместе с ней он радовался ее успехам и достижениям, преодолевал выпавшие на его долю трудности и невзгоды, пережил тяжелейшее военное время. И, несмотря ни на что, всегда достойно шел по жизненному пути и вел молодежь за собой».

«Зоотехния играет важную роль в сельском хозяйстве, — разъяснил профессор Алексеев. — Ведь чтобы получить качественное и полезное молоко или мясо, да еще в достаточном количестве, нужны знания из многих областей. Нужно учитывать генетику, питание и поведение животных. Как раз зоотехники и занимаются вопросами их разведения, кормления и содержания, и без научного подхода тут никуда. Счастлив, что учился у российского ученого, специалиста в области кормления сельскохозяйственных животных, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента ВАСХНИЛ Михаила Томмэ».

Первым итогом научной работы Валериана Алексеевича стала кандидатская диссертация на тему «Влияние рационов с кукурузным силосом и сахарной свеклой на продуктивность и физиологическое состояние молочных коров». Защита состоялась в марте 1964 года. Затем он был принят младшим научным сотрудником лаборатории ВИЖ в Подольске. Но душа рвалась на родину, и в 1966 году он вернулся в Чувашский государственный сельхозинститут в качестве доцента кафедры частного животноводства и стал преподавать. С 1981 по 2009 год заведовал кафедрой «Кормление и разведение сельскохозяйственных животных».

Активно занимался научными исследованиями, в частности по витаминному питанию свиней, кур-несушек и цыплят-бройлеров. Работа велась на протяжении почти 20 лет. И в результате был накоплен солидный материал для написания докторской диссертации на тему «Повышение полноценности кормления молодняка свиней при использовании в рационах витаминных добавок». Валериан Алексеев защитил работу в 1985 году, а спустя год получил ученое звание профессора.

Под его руководством выпускники готовили и защищали кандидатские, он был научным консультантом и одним из лучших наставников. Кроме того, Валериан Алексеевич является руководителем научной школы «Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных путем использования в рационах новых кормов и биологических активных веществ». Им опубликовано свыше 220 научных работ в различных изданиях страны.

На пороге своего 90-летия почетный профессор аграрного вуза продолжает трудовую деятельность. Кстати, в разговоре с ним мы поразились его феноменальной памяти, он с завидной точностью называл даты, события, имена, отчества и фамилии своих преподавателей, научных руководителей, которые повлияли на его становление как настоящего профессионала своего дела. Ученый-зоотехник искренне счастлив, что все еще в строю, что его энергии хватает и на работу в диссертационном совете Чувашского ГАУ, и на общение с молодежью.

«Меня тянет в родной вуз каждый день, — признался аксакал аграрной отрасли. — Когда ты чувствуешь, что нужен университету, когда к тебе за советом обращаются студенты, молодые специалисты и ученые, стареть просто некогда».

Главная поддержка — семья

Чтобы чего-то достичь, нужно любить свое дело, постоянно совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом, считает Валериан Алексеев. Важно также, чтобы тебя поддерживала семья. На протяжении многих лет верной помощницей, спутницей жизни Валериана Алексеевича была супруга Мария Михайловна, которая подарила ему двух дочерей и сына. Все дети давно получили высшее образование, нашли свой профессиональный путь, обзавелись семьями. И теперь старейшину семейства своими успехами радуют уже внуки. Есть у Валериана Алексеева и особенное место, где он черпает жизненные силы, — дом с приусадебным участком в родных Вотланах. Все лето профессор занимается огородничеством и ежегодно собирает хороший урожай — а разве у доктора сельскохозяйственных наук может быть иначе?