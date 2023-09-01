В Чувашии приступили к уборке сахарной свеклы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

В Батыревском округе одновременно вышли на уборку «сладких» корнеплодов агрофирма «Исток» и КФХ Марии Лаврентьевой.

В первый день аграрии собрали урожай с 12 гектаров. Всего в республике, по данным Минсельхоза, под сахарную свеклу в этом году отведено около 1 тыс. гектаров.

А в Янтиковском округе приступили к уборке подсолнечника. Работы ведет фермерское хозяйство Валерия Грачева. За первый день работы комбайнеры убрали 120 гектаров культуры. Всего же в республике посевы подсолнечника занимают 5,6 тыс. гектаров.

Опубликовано: 22 сентября 2023 г.


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