В Чувашии приступили к уборке сахарной свеклы

В Батыревском округе одновременно вышли на уборку «сладких» корнеплодов агрофирма «Исток» и КФХ Марии Лаврентьевой.

В первый день аграрии собрали урожай с 12 гектаров. Всего в республике, по данным Минсельхоза, под сахарную свеклу в этом году отведено около 1 тыс. гектаров.

А в Янтиковском округе приступили к уборке подсолнечника. Работы ведет фермерское хозяйство Валерия Грачева. За первый день работы комбайнеры убрали 120 гектаров культуры. Всего же в республике посевы подсолнечника занимают 5,6 тыс. гектаров.