В Канашском округе готовят к продаже 89 участков со всеми коммуникациями

В деревне Большие Бикшихи Канашского округа реализуется проект компактной жилищной застройки по федеральной программе комплексного развития сельских территорий на 2022–2024 годы.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, общая площадь застройки более 12 гектаров, на которых разместятся 89 малоэтажных домов. Территория уже электрифицирована, на очереди — сооружение водозаборной скважины, сети водоснабжения, канализация, газификация и прокладка уличной дороги. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, таких условий, чтобы человек купил участок земли в деревне, а к нему уже подведены все инженерные коммуникации, раньше не было.

Завершить обустройство коммуникаций подрядная организация АО «СЗ «Стройтрест № 3» должна до конца этого года. Как заверяет ее генеральный директор Валерий Семенов, сроки будут соблюдены. Сейчас работы идут полным ходом.