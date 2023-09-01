До деревни Симекейкасы Ядринского округа пустили школьный автобус

Детям — автобус, водителю — мед

На радость учащимся Верхнеачакской школы Ядринского округа до деревни Симекейкасы пустили школьный автобус. Долгожданный рейс встречали медом.

Как сообщает газета «Знамя труда» Ядринского муниципального округа, раньше юные жители Симекейкасов были вынуждены идти около трех километров пешком до остановки в деревню Лапракасы, чтобы сесть на школьный транспорт. Из-за ряда проблем автобус к ним не ходил. Сейчас требования ГИБДД установить недостающее барьерное ограждение и автопавильон исполнены. Отремонтирован участок на улице Центральной в Лапракасах, где появились и дорожные знаки, и разворотная площадка.

Транспортный вопрос школьников из Симекейкасов помог решить депутат Ядринского муниципального округа Петр Петров. И он так был рад тому, что дети теперь будут комфортно добираться до своей школы, что вышел встречать первый автобус, отправившийся по долгожданному маршруту, с медом.

Подробности газета рассказала в своем телеграм-канале «Zнамя труда Чувашия».

«Кому мед подарили? Детям? — спросили у депутата. «Нет, им был нужен только школьный автобус. Вы бы слышали, как они кричали «Ура!» — ответил Петр Васильевич. А мед он подарил водителю и директору школы — символически, с пожеланиями доброго пути, уточнили журналисты. За помощь в решении проблемы Петр Петров выразил благодарность директору Верхнеачакской школы Татьяне Яжейкиной, главе Ядринского муниципального округа Станиславу Трофимову, депутату Госсовета Чувашии Николаю Малову.