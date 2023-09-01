Указом Главы Чувашии 18 жителей республики удостоены государственных наград

За отличную работу — почет и звания

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Иванов Владимир Михайлович — слесарь механосборочных работ сварочно-окрасочного цеха АО «Чебоксарский электроаппаратный завод».

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Аввакумову Владимиру Геннадьевичу — главному технологу АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары, Антипову Владимиру Васильевичу — главному механику — начальнику отдела главного механика службы главного инженера АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», Иванцову Николаю Борисовичу — директору производства инженерно-производственного комплекса «Реконт» АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Максимовой Татьяне Николаевне — монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха приборного производства № 13 АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», г. Чебоксары, Михайловой Ольге Валерьевне — главному специалисту отдела труда и заработной платы АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Пучковскому Андрею Михайловичу — директору управления проектирования и конструирования инженерно-производственного комплекса «Щит» АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Сергееву Александру Александровичу — слесарю механосборочных работ слесарно-сварочного цеха № 11 службы директора по производству АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», Сударкиной Надежде Николаевне — инженеру-конструктору департамента низковольтных комплектных устройств АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Сухаревой Юлии Вениаминовне — старшему диспетчеру сборочного цеха № 8 АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Трофимову Вадиму Михайловичу — наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики службы главного механика АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Уфилькину Виктору Геннадьевичу — слесарю механосборочных работ цеха по сборке специзделий № 12С службы директора по производству АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», Чуракову Василию Ивановичу — контрольному мастеру отдела технического контроля управления качества АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Петровой Тамаре Васильевне — начальнику отдела обеспечения сохранности и учета документов — главному хранителю фондов Государственного архива современной истории Чувашской Республики, Харитоновой Валентине Ивановне — заместителю директора Государственного исторического архива Чувашской Республики;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Илларионовой Марине Протольевне — учителю лицея № 3 города Чебоксары, Сильвестровой Галине Витальевне — учителю средней общеобразовательной школы № 45 города Чебоксары, Чистяковой Светлане Анатольевне — учителю лицея № 44 города Чебоксары.