В Чувашском драматическом театре почтили память Максимова-Кошкинского

Планета Иоаким

Под стеклом — страницы из журналов «Огонек», «СССР на стройке» и «Красная панорама». На экране — кадры из кинофильмов «Алмазы», «Алитет уходит в горы» и «Романтики», где партнерами талантливого выходца из села Кошки-Новотимбаево Симбирской губернии были такие звезды советского кино как народные артисты СССР Василий Ванин и Всеволод Санаев…

Открывать новый сезон в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова неслучайно решили 14 сентября. Именно в этот день 130 лет назад родился его основатель, заслуженный деятель искусств России, народный артист Чувашии Иоаким Максимов-Кошкинский. Утром коллеги по традиции отправились на мемориальное кладбище города Чебоксары и возложили цветы на могилу своего наставника, старшего товарища и учителя, а вечером в зале собрались почитатели его большого дарования.

Творческая деятельность Иоакима Степановича была настолько необъятна и многогранна, а сфера интересов так разнообразна и широка, что не укладывается в рамки традиционного понимания профессии. Кто он? Вдумчивый актер и режиссер, обладавший феноменальным чувством сцены, кадра, игрового поля в целом. Драматург, сценарист и переводчик, с пиететом относившийся к классике и считавший, что воспитать в себе личность, сформировать высокий вкус и научиться ясно излагать мысли можно лишь на произведениях Дениса Фонвизина и Александра Островского, Николая Гоголя и Александра Сухово-Кобылина. Кстати, мольеровская комедия «Мнимый больной», переложенная им на чувашский язык и изданная в Казани в 1921 году, тоже красовалась на витрине в фойе театра.

Наконец, Иоаким Максимов-Кошкинский — основоположник чувашского театрального и киноискусства, благодаря которому о республике и ее даровитых уроженцах заговорили в отечественном и зарубежном культурном пространстве. Один из экспонатов выставки — статья с красноречивым названием «Чувашский Голливуд», опубликованная в журнале «Советское кино» и повествующая о первых шагах чувашей в кинематографе: «Народ опытный — за два года они приучились сниматься и даже умеют, подавляя любопытство, не смотреть на машину…»

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВ,

художественный руководитель Чувашского драмтеатра, народный артист СССР: «Чувашский театр является вторым по старшинству, после татарского, среди национальных театров страны. Остальные гораздо моложе. Хочется, чтобы все жители нашей республики понимали это. Ведь, например, древнегреческий театр, японский театр «Кабуки» или «Комеди Франсез» — культурное наследие. Татарский театр в свое столетие вошел в ЮНЕСКО. Иметь свой профессиональный театр — это определенный уровень культуры народа. Иван Яковлев открыл школу и создал алфавит, Иоаким Максимов-Кошкинский открыл театр, а затем «Чувашкино». Это соизмеримые для меня события одного порядка».

Иоаким Степанович — словно человек-оркестр, только вместо музыкальных инструментов — виды искусства, и в каждом он пытался разобраться, ко всему подходил добротно, не поверхностно, с прицелом. Ведь одно дело — продолжать кем-то начатое, используя накопленные веками знания, умения и практики, и совсем другое — быть первопроходцем, продираясь сквозь толщу вопросов, сомнений и проб пера.

Нельзя списывать со счетов и его серьезное увлечение живописью, которое привело разносторонне развитого выпускника Симбирской чувашской учительской школы в Казанское художественное училище. То, как одержимый желанием творить юноша сбегал с уроков в театр и мечтал выйти на подмостки в образах Чацкого и Гамлета, достоверно описано в спектакле «Вĕри юнлă çемçе чун» (Константин Иванов). Его фрагменты были показаны сегодня наряду со сценами из пьес «Хăв пурăнас килнĕ пек ан пурăн» (Не так живи, как хочется), с которой в 1918 году начался отсчет творческой жизни чувашской труппы, «Ялта» (В деревне), «Уйрăлу каçĕ» (Вечер расставания) и других. Многие из них входят в программу «Юрлар-и, ташлар-и фольклорпа джаз кĕввипе» (От фольклора до джаза), где колоритные зарисовки обрядов чувашской свадьбы, проводов в рекруты и посиделок «улах» соседствуют с зажигательными рок-н-роллом, хип-хопом и эстрадными песнями.

К слову, роль Иоакима вот уже восемь лет играет народный артист Чувашии Сергей Иванов, для которого эта работа стала настоящим экспериментом. Не каждому актеру выпадает шанс примерить на себя не вымышленного персонажа, а реальную историческую фигуру, да еще и такого масштаба. Ветераны театра вспоминают, с каким азартом и внутренним горением Иоаким Степанович брался за все, что касалось живого художественного процесса. «Я лично была знакома и с ним, и с его супругой, первой чувашской киноактрисой Тани Юн. Он отличался искрометным умом, энтузиазмом и мудростью, как профессиональной, так и человеческой. Всю свою душу вложил в развитие театра. В то же время много писал и снимал кино», — рассказывает народная артистка России и Чувашии Нина Григорьева.