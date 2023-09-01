РОМАН ЧЕКУШОВ,

директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России:

«В рамках рабочего визита в Чувашскую Республику принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года» Приволжского федерального округа. Мы научились производить высококачественную продукцию не только в традиционно успешных сферах, таких как химическая, металлургическая промышленность, лесопромышленный комплекс, но и качественные потребительские товары. Сейчас отечественная парфюмерия, косметика и бытовая химия представлены на полках. Огромный рост продаж в этой сфере, поэтому в целом темпы роста достаточно большие. Что касается Приволжского федерального округа, конечно, хотелось бы отметить инновационный рост промышленности».