Погибший в ДТП на ул. Гладкова мотоциклист двигался со скоростью 160 км/ч

При такой скорости на реагирование у него просто не хватило времени…

Свидетелями этого жуткого ДТП на улице Гладкова в Чебоксарах стали пожарные, которые прибыли по сработанной сигнализации в медучреждение поблизости. Сначала с искрами от трения об асфальт на огромной скорости проскользил мотоцикл, следом летело тело байкера. Когда сотрудники МЧС подбежали к мужчине, тот еще дышал, но травмы были слишком серьезные — мотоциклист скончался до приезда «скорой».

За безуспешными попытками реанимировать байкера из салона с ужасом наблюдала женщина-водитель «Фольксвагена», с которым столкнулся мотоцикл. Таксистка находилась в таком шоке, что минут пятнадцать просто не могла выйти из машины. Сообщение в полицию сделала пассажирка такси, которую 10 мая около половины третьего утра водитель забрала из дома по улице Гладкова.

Для сотрудников отдела по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии так и осталось загадкой, почему, выезжая со второстепенной дороги у дома 20 по улице Гладкова, 38-летняя жительница Чебоксар пересекла «встречку»? Почему она не увидела этого гонщика, хотя, по выводам экспертов, должна была издалека заметить его? Могла сказаться и усталость: женщина, которая в одиночку воспитывает двух ребятишек после скоропостижной смерти супруга, работала на износ…

Скорость мотоциклиста тоже оказалась убийственной: 160 км в час! Двигайся чебоксарец без превышения, отмечает следователь старший лейтенант юстиции Николай Яхатин, который согласен с заключением специалистов, он легко смог бы избежать столкновения. Хотя, конечно, вряд ли логично ждать соблюдения правил от человека, который сел за руль, как показало вскрытие, в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав фанат мотоциклов никогда не получал…

Какими бы значительными ни были нарушения погибшего байкера, ДТП спровоцировал не он. Хотя, вероятно, эти обстоятельства все же будут учтены судом при назначении наказания женщине-водителю. Материалы по обвинению чебоксарки в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3, ст. 264