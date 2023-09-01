И пациент в ответе за свое здоровье

На брифинге, прошедшем накануне Всемирного дня безопасности пациентов вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов напомнил журналистам, что взаимодействие между врачами и пациентами является ключевым фактором в успешном лечении и профилактике заболеваний.

«Плотное взаимодействие позволяет врачам получить полную информацию о состоянии здоровья пациента, о его привычках и образе жизни. Это помогает установить правильный диагноз и назначить эффективное лечение», — сказал Владимир Геннадьевич. При этом руководитель ведомства обратил внимание на то, что диспансеризация и вакцинация являются важными факторами охраны общественного здоровья.

Так, за восемь месяцев этого года профосмотры и диспансеризацию прошли более 295 тысяч человек взрослого населения, у которых впервые выявлено более 27 тысяч заболеваний. Среди них более 12 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний и более 330 случаев злокачественных новообразований. Из года в год диспансеризация подтверждает свою эффективность.

Вакцинация, по словам министра здравоохранения, тоже дает свой положительный эффект. Он опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях и некоторых СМИ о том, что в республике не хватает вакцин от COVID-19. Вакцина поступает в регион планово, очередная ее партия поступила еще в июле этого года, до начала эпидсезона, вторая — на днях, более пяти тысяч доз.

Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Татьяна Аносова рассказала о роли ведомства в контроле над безопасностью и качеством оказания медицинской помощи. Сегодня в России успешно функционирует межведомственный информационный ресурс по мониторингу движения лекарственных препаратов, позволяющий отслеживать движение медикаментов от производителя до потребителя. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара.

Также на брифинге выступили начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Татьяна Хамзатова и заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Алексей Антонов.