Урожай зерна в Чувашии почти достиг прошлогоднего рекорда

Аграрии Чувашии, по данным Минсельхоза на 6 сентября, собрали около 925 тыс. тонн зерна, жатва завершена на 96% площадей. Об этом доложил на оперативном совещании вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Достигнутый валовой сбор зерна превосходит ранее запланированный — 750 тыс. тонн. Как отметил министр, «до рекорда прошлого года в 1 млн тонн недоберем, но будем где-то рядом». Радует и урожайность — в среднем 33,1 центнера с гектара. Хозяйства республики вышли на уборку картофеля и овощей. Из 5700 гектаров второго хлеба убрано 14%, урожайность на 20 центнеров выше прошлогоднего показателя — 210 центнеров.

Чрезвычайный режим, объявленный из-за засухи, в регионе еще не снят, напомнил Артамонов. И рекомендовал аграриям посмотреть пример ведущих хозяйств, где не зависят от нее благодаря хорошо налаженному орошению культур.