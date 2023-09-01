В Алатыре соцработница спасла пенсионерку от телефонных мошенников

Благодарность от МВД по Чувашии получила социальная работница, спасшая от телефонных аферистов пенсионерку из Алатыря.

В середине июля сразу нескольким алатырцам пенсионного возраста позвонили незнакомые люди — представились сотрудниками полиции, рассказали о ДТП, виновниками которого якобы стали родственники пожилых людей и потребовали денег для людей, пострадавших в аварии и находящихся в больнице.

Среди тех, кто получил подобное известие, была и 81-летняя пенсионерка. Злоумышленникам удалось уговорить бабушку снять со счета крупную сумму, чтобы помочь попавшей в беду дочке. Забрав деньги в банке, женщина в расстроенных чувствах вернулась домой, села ждать еще одного звонка от «сотрудников полиции».

К счастью, в это же время к ней пришла работница центра социального обслуживания населения Наталья Рехова, помогающая пенсионерке по хозяйству. Наталья сразу обратила внимание на тревожное состояние своей подопечной. Вместе с заведующей отделом соцобслуживания на дому ЦСОН Ольгой Моториной ей удалось объяснить пожилой женщине, что ее пытаются обмануть и что нужно обратиться в полицию.

За неравнодушие и активную гражданскую позицию заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Алатырский» Антон Нажалкин вручил Наталье Реховой Почетную грамоту. Очень признательны работникам центра и родственники пенсионерки, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, — они живут в другом городе и не смогли бы так быстро вмешаться в ситуацию и помешать мошенникам.