В Чувашии может появиться знак отличия «За безупречную государственную гражданскую службу»

Подготовлен проект соответствующего Указа Главы республики, общественное обсуждение которого в рамках независимой антикоррупционной экспертизы проводится до 11 сентября.

Этим знаком отличия предполагается поощрять государственных гражданских служащих за высокие показатели

в служебной деятельности и многолетнюю безупречную, эффективную работу во благо республики. Как государственная награда, он дает право на присвоение звания «Ветеран труда». Подобные знаки отличия и почетные звания введены еще в шести регионах Приволжского федерального округа — в Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Удмуртской Республике, а также Нижегородской, Пензенской и Самарской областях, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.