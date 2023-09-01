Подготовлен проект соответствующего Указа Главы республики, общественное обсуждение которого в рамках независимой антикоррупционной экспертизы проводится до 11 сентября.
Этим знаком отличия предполагается поощрять государственных гражданских служащих за высокие показатели
в служебной деятельности и многолетнюю безупречную, эффективную работу во благо республики. Как государственная награда, он дает право на присвоение звания «Ветеран труда». Подобные знаки отличия и почетные звания введены еще в шести регионах Приволжского федерального округа — в Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Удмуртской Республике, а также Нижегородской, Пензенской и Самарской областях, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.
В Чувашии может появиться знак отличия «За безупречную государственную гражданскую службу»
Подготовлен проект соответствующего Указа Главы республики, общественное обсуждение которого в рамках независимой антикоррупционной экспертизы проводится до 11 сентября.