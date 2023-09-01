Банковские вклады в Чувашии растут

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На 1 июля объем средств, привлеченных банками на территории Чувашии от физических и юридических лиц, составил около 309 млрд рублей. Это на 24,8% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Сумма средств граждан на вкладах и прочих счетах, включая эскроу, к началу июля достигла почти 226 млрд рублей —
на 21,5% больше, чем годом ранее. Большую часть физические лица хранили в рублях — 96,9%. Представители бизнеса также нарастили объем средств, хранящихся на счетах в банках на территории республики. На 1 июля организации держали на депозитах и своих счетах 73 млрд рублей, а индивидуальные предприниматели — 9 млрд рублей. Рост составил 34,8% и 36,5% соответственно, сообщает пресс-служба отделения.

Опубликовано: 7 сентября 2023 г.


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