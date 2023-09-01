Нацпроекты в Чувашии — на высоком уровне, но народ должен знать их «в лицо»

В Чувашии реализуются 48 региональных проектов в рамках 12 национальных. Уровень достижения их целей по итогам минувшего второго квартала близок к стопроцентному. Об этом доложил на заседании Совета при Главе республики по стратегическому развитию и проектной деятельности вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

По его словам, в июле показатель достижения составил 99,83%, что выше среднероссийского на 4,75 пункта (95,08%). Чувашия на четвертом месте среди 85 субъектов страны (после Тюменской области, Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарской Республики) и на первом — в ПФО. Согласно оценкам министерства, 22 региональных проекта имеют рейтинг высокой эффективности, 25 — средней и 1 — низкой.

На финансирование проектов в нынешнем году из всех источников выделено 20,5 млрд рублей. Основной объем средств предусмотрен на сохранение здоровья населения, повышение благосостояния людей и создание комфортной безопасной среды.

Цифра 20,5 млрд рублей выделено в 2023 году на реализацию проектов в Чувашии

На реализацию региональных проектов в составе нацпроекта «Культура» в Чувашии в 2023 году предусмотрено 490,4 млн рублей, сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Самое большое финансирование получил проект «Культурная среда». К концу текущего года в его рамках намечено построить, реконструировать и модернизировать 19 объектов. В настоящее время по 8 из них работы завершены. Построен ДК на 100 мест в деревне Юманзары Канашского округа, капитально отремонтирован краеведческий музей в Канаше. В этом же году Русский драмтеатр и Чувашский театр оперы и балета получают новое оборудование.

Один из самых крупных пусковых объектов — центр культурного развития в Цивильске, сдать который намечено к концу октября. Министр озвучила вопрос о поставке оборудования и мебели для центра на сумму 63 млн рублей. С Минстроем это обговорено, хотелось бы, чтобы задержки не случилось.

Глава республики заострил внимание на более активном использовании в сельской местности автоклубов. По данным министра, только тремя такими передвижными очагами культуры, врученными на местах накануне Дня республики, было проведено более 80 мероприятий в трех округах. Как сказал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, на 2025 год ставится задача продолжить оснащение муниципальных учреждений культуры современными автоклубами. Для этого планируется привлечь максимально возможное финансирование из федерального бюджета.

Глава также заявил, что в ближайшие годы надо открыть модельные библиотеки во всех муниципальных округах. «Как показывает практика, ввод новых модельных библиотек резко повышает количество посещений, проводимых мероприятий. Мы говорим о том, чтобы у нас и территории общения подростков тоже начинали функционировать на площадках модельных библиотек. Важно, чтобы каждый муниципалитет имел как минимум одну модельную библиотеку, которая бы разнообразно использовалась и приносила пользу людям. Такую задачу ставим», — обозначил Глава.

По словам Светланы Каликовой, в этом году открылись 3 модельные библиотеки — в Батыревском, Моргаушском округах и в Новочебоксарске. В сентябре — октябре откроются еще три — в Комсомольском и Чебоксарском округах и в Чебоксарах.

Не секрет, что у людей немало нареканий в разных сферах жизнедеятельности, которых касаются нацпроекты. Частично это связано с недостаточной информированностью о ходе выполнения того или иного проекта. То есть исполнители в лице министерств, ведомств, муниципальных администраций просто плохо пиарят — в лучшем понимании — все хорошее, что они делают в части реализации проектов.

Как рассказал Михаил Степанов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, в освещении нацпроектов в СМИ республика улучшила свои позиции на 34 пункта и вышла на 8 место в стране. Наибольшее увеличение позиций достигнуто за счет участия в федеральных кампаниях и подготовки информационных поводов федерального уровня. Отмечена поддержка федеральных кампаний «Спорт — норма жизни» и «Год педагога и наставника». Особую активность проявили Минприроды Чувашии, Минздрав, Минтруд, среди муниципалитетов — администрации Моргаушского и Мариинско-Посадского округов, Новочебоксарска. Всего в минувшем втором квартале в автоматизированной информационной системе «Контент» было выпущено более 1150 инфоповодов — есть динамика в течение периода.

Но есть и «красная зона», где исполнители слабо, а то и совсем не предоставляют информацию в систему, хотя работа по тому или иному проекту, наверное, выполняется. Во многих муниципалитетах активность нулевая, констатировал министр. И напомнил, что «Контент» — система федеральная, именно по ней «наверху» оценивают ход реализации нацпроектов в регионе. На сегодня республика имеет 8500 баллов.