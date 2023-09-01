ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО,

вице-премьер Правительства России:

«Благодаря реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» удалось сократить сбросы стоков в Волгу на 30% — с 3,17 до 2,2 куб. км в год. До конца 2024 года объем сброса загрязненных сточных вод в реку планируется сократить в три раза. Всего на осуществление проекта на 2023–2024 годы выделено 43 млрд рублей. На строительство и реконструкцию очистных сооружений на весь период действия проекта предусмотрено 148,3 млрд рублей… К 2024 году планируется осуществить ликвидацию 14 объектов накопленного вреда, представляющих угрозу Волге, на территории 7 субъектов. В частности, в текущем году запланировано завершение ликвидации 4 объектов на территории Тверской, Ульяновской областей, республик Чувашия и Татарстан».