В Чувашии готовятся к главному аграрному форуму страны

Золотая осень с золотыми медалями

В этом году 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023» пройдет в Москве с 4 по 7 октября. Предварительно в состав делегации от нашей республики войдут около 40 человек — представители Минсельхоза, руководители агропромышленных предприятий региона, сельхозтоваропроизводители, фермеры, самозанятые, общественники. В этом году, сообщают в пресс-службе Минсельхоза, на выставке будет смонтирован отдельный стенд республики. Оператором региональной экспозиции станет КУП «Агро-Инновации».

Как отмечают в Минсельхозе России, у «Золотой осени» всегда насыщенная деловая повестка: на полях форума проходят круглые столы, панельные дискуссии, посвященные самым актуальным отраслевым темам. В них принимают участие члены Правительства России и Государственной Думы, руководители агропромышленных корпораций. В рамках выставки традиционно проводятся и конкурсы продукции предприятий АПК. Представители нашей республики показывают на них отличные результаты — в прошлом году они привезли с выставки 51 медаль: 41 золотую, 8 серебряных и 2 бронзовые.