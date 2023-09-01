В Чувашию поступило более 240 тысяч доз вакцины против гриппа

Наступила осень, а значит не за горами сезон простуд. Между тем в Чувашии прививочная кампания против гриппа уже началась.

Как сообщают в Минздраве республики, на аптечную базу «Фармация» поступило более 240 тысяч доз вакцины против гриппа: почти 160 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых, свыше 19 тысяч доз «Ультрикс Квадри» для взрослых и более 62 тысяч доз «Ультрикс Квадри» для детей. Препараты распределили в медицинские организации.

Как отмечают в региональном Минздраве, это отечественные инактивированные вакцины, предназначенные для профилактики сезонного гриппа. Антигенный состав вакцин изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Медики напоминают: грипп — одно из опасных заболеваний среди всех острых респираторных вирусных инфекций. А вероятность возникновения осложнений при нем гораздо выше, чем при других ОРВИ.