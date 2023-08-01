В Красночетайском округе обустроили пирс и пляж

Новое пространство не только для отдыха, но и безопасности граждан появилось в селе Атнары, сообщают в Минсельхозе Чувашии.

Около сельского пруда по инициативному проекту граждан и при поддержке местных властей обустроен противопожарный пирс. Подрядчик провел дорогу для пожарных машин от деревни к самому водоему. Кроме того, по проекту недалеко от площадки оборудован пляж с новыми скамейками, урнами и сигнальными столбиками, где местные жители теперь смогут культурно отдыхать.

Как сообщают в администрации округа, обустройство пирса и пляжа в селе Атнары по итогам электронного аукциона обошлось в более млн рублей. Около 840 тыс. рублей выделено из республиканского бюджета, порядка 105 тыс. рублей направил муниципалитет, примерно столько же собрали местные жители. Напомним, как сообщал ранее министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, в 2023 году реализуется свыше тысячи инициативных проектов на селе. На сегодня работы завершены на 538 объектах.