Попавшись за рулем, штрафник стал должен государству еще больше

Гуляй, должник… пешком!

27-летний житель Цивильского округа, видимо, позабыл, что на его совести целых шесть неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Но база данных госавтоинспекции провалами памяти не страдает. Получив подсказку от своей электронной помощницы, экипаж отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» решил навестить должника в его деревне.

Тот как раз вернулся откуда-то на своей «ГАЗели», хотя, как оказалось, не должен был садиться за руль. В июле суд лишил мужчину водительских прав за пересечение сплошной линии разметки, автолюбитель обжаловал данное решение и был уверен, что он еще пока может пользоваться своим «железным конем». Но инспекторы быстро выяснили, что в середине августа сельчанин потерял эту «привилегию» на определенный период. Поэтому в отношении должника были составлены не только материалы за неуплату штрафов, но и по ч.2 ст.12.7 КоАП, за то, что сел за руль, будучи лишенным прав. «ГАЗель» ему пришлось передать отцу и отправиться на очередное судебное заседание за очередным штрафом в сумме 30 тысяч рублей. И забыть о нем, в чем уже точно убедился неплательщик, ему не дадут…