Будущее ритейл-индустрии

Делегация Чувашпотребсоюза во главе с председателем Совета Валерием Павловым участвует в межрегиональном форуме бизнеса и власти «Дни ритейла в Приволжье» в Уфе.

Это важное событие для профессионалов и экспертов российского рынка, направленное на развитие розничной торговли, создание новых деловых связей в ритейл-индустрии. В ходе аналитических и региональных сессий, мастер-классов обсуждаются состояние и тренды рынка, современные тренды розничной торговли, вопросы развития туристического ритейла, реализации фермерской продукции. Ключевое событие форума — пленарное заседание «Потребительский рынок: стратегии и пути развития».

По словам Валерия Павлова, участие в подобных форумах — это возможность для обсуждения важнейших вопросов развития ритейл-сектора, стратегий, по которым будет развиваться российская розничная торговля. Это направление деятельности было и остается ключевым для потребительской кооперации региона, важнейшим фактором для продвижения продукции местного производства.

Форум проходит под эгидой Минпромторга России, правительства Республики Башкортостан и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, сообщили в Минэкономразвития Чувашии.