Ходить к врачу в деревне станет удобнее

В среду в деревне Нижние Абакасы Ибресинского округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его возвели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщают в Минздраве Чувашии, предыдущее здание Нижнеабакасинского ФАПа 1981 года постройки обветшало и рядом с ним построили новый медпункт. Помощь там получают более 300 человек, в том числе около 40 детей, а заведует им опытный специалист Маргарита Федорова, которая работает в отрасли здравоохранения 33 года. В новом современном ФАПе есть все для удобства медиков и пациентов: кабинет приема фельдшера, совмещенный со смотровым кабинетом, процедурный кабинет, комната ожидания, помещение для хранения лекарственных средств, а также санузел, тамбур и теплогенераторная.