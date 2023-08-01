Гранты для учителей и не только

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях Глава республики Олег Николаев подписал два распоряжения, напрямую касающихся образовательной системы республики. Одно из них направлено на поддержку образовательных организаций. Семь детских садов, два учреждения профессионального образования и 11 школ получат гранты Главы Чувашии для поддержки инноваций в сфере образования.

Сумма гранта составляет 500 тысяч рублей. Кроме того, Олег Николаев подписал распоряжение о выделении 2,7 млн рублей на поощрение учителей и педагогов, которые подготовили победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Напомним, что в этом году в них отличились 16 детей от нашей республики. Среди них три победителя и 14 призеров, один участник стал призером сразу по двум предметам.

Опубликовано: 17 августа 2023 г.


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