Гранты для учителей и не только

На днях Глава республики Олег Николаев подписал два распоряжения, напрямую касающихся образовательной системы республики. Одно из них направлено на поддержку образовательных организаций. Семь детских садов, два учреждения профессионального образования и 11 школ получат гранты Главы Чувашии для поддержки инноваций в сфере образования.

Сумма гранта составляет 500 тысяч рублей. Кроме того, Олег Николаев подписал распоряжение о выделении 2,7 млн рублей на поощрение учителей и педагогов, которые подготовили победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Напомним, что в этом году в них отличились 16 детей от нашей республики. Среди них три победителя и 14 призеров, один участник стал призером сразу по двум предметам.