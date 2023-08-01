Детям — лагерь, животным — приют

Глава республики посоветовал вовремя гасить «действующие пожары».

Отговорки в духе «В перспективе будем исправляться…» или «Работу продолжим…» некоторых глав муниципальных округов совершенно не устроили Главу Чувашии на вчерашнем еженедельном совещании в Доме правительства. «Это совершенно необозримый срок. Проработайте вопрос безотлагательно и представьте план вашего видения», — дал указание руководитель региона…

ПОРУЧЕНИЕ. МУНИЦИПАЛИТЕТАМ С НИЗКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКУПОК АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ. СТИМУЛИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАЛА МАЛЫХ ЗАКУПОК.

Напомним, начиная с 2020 года в Чувашии проводятся мероприятия по централизации закупок для государственных и муниципальных нужд. Благодаря этой работе обеспечивается их прозрачность и эффективность. В целом регион находится в десятке лидеров по показателям развития закупок, однако есть и недоработки.

Как рассказала руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова, за семь месяцев 2023 года объем закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд составил порядка 24 млрд рублей, что на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки проводились преимущественно на конкурентной основе. Всего было проведено 7400 процедур (в основном через электронный аукцион). Среди субъектов малого предпринимательства осуществлено закупок на сумму 7,9 млрд рублей, или 55% от общего объема, — по сути это каждая вторая закупка.

Также Надежда Колебанова отметила, что с этого года централизованно через Региональный центр закупок размещаются закупки заказчиков, работающих по Федеральному закону №223-ФЗ — бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий. Для их нужд исполнено 478 закупок на общую сумму 700 млн рублей, экономия средств — 9%. На такую же сумму проведено порядка 5 тыс. закупок малого объема с помощью специализированного портала. Правда, не все им активно пользуются, а значит, теряется бюджетная эффективность. По словам руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам, отстают Красночетайский, Козловский и Цивильский округа, а также Шумерля.

Олег Николаев рекомендовал главам муниципалитетов вплотную заняться решением проблемы: «Выясните и распишите, сколько у вас заказчиков размещают малые объемы, как они это делают, чего не хватает…» А Госслужбе по тарифам и Минфину республики поручил продумать дополнительные действия, чтобы стимулировать использование всех созданных инструментариев по централизации закупок и обеспечению их прозрачности.

Также Надежда Колебанова подвела итоги прошедшей на днях Межрегиональной конференции «Контрактная система в условиях новых вызовов», о которой «СЧ» рассказывала в предыдущем номере. В форуме приняло участие около 500 специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок не только из нашей республики и соседних регионов, но и из дальних краев — Калмыкии, Тюменской и Запорожской областей, Чукотского автономного округа и других субъектов страны. Были представлены лучшие региональные практики.

ПОРУЧЕНИЕ. К ЗИМЕ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ. ВЫРАБОТАТЬ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Проблема бездомных животных остается одной из самых актуальных в республике. «Животные без владельцев создают угрозу общественной безопасности, социальную напряженность среди населения, из-за чего поступает большое количество обращений граждан с просьбой решить проблему», — рассказал руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Александр Шакин. В этом году, по словам докладчика, уже рассмотрено 373 жалобы. Десять человек сообщили об укусах животных, 18 заявок поступило на отлов бродяжек, более 20 обратившихся посетовали на ненадлежащее содержание хозяевами своих питомцев, их выгул на детских площадках и кормление в подъездах. Многие люди высказывались против внесения изменений в закон об ответственном обращении с животными.

С начала года в республике отловлено 937 бездомных собак и кошек, почти все они прошли процедуру стерилизации, промаркированы. Около 840 животных возвращены в прежние места обитания. И только для сотни хвостатых скитальцев нашлись новые хозяева. Работа была проведена благодаря волонтерам, зоозащитникам и общественникам, сказал Шакин. Сейчас в приютах республики все еще находятся 465 кошек и собак.

Между тем «тревожные звоночки» продолжают поступать из муниципальных образований. К примеру, в конце июня в Цивильском округе бесчинствовали стаи собак, нападавшие на домашний скот и птицу. А недавно и в Чебоксарском округе в одном из хозяйств не досчитались индюков, говорят, собаки сделали подкоп. Госветслужба направила в адрес Минфина Чувашии предложение об увеличении размера средств, направляемых на мероприятия по обращению с животными без владельцев на сумму 3,7 млн рублей. Эти средства, по мнению руководителя ведомства, помогут отловить еще порядка 670 бродяжек.

Два приюта, которые на сегодня имеются в республике, не справляются с нагрузкой. Вместимость Чебоксарского муниципального приюта — всего 244 особи. Чтобы расширить «мощность» учреждения до 500 постояльцев, администрацией Чебоксар принято решение на его базе построить новый приют, ликвидировав прежний. Второе пристанище для животных вместимостью до 150 голов создано на территории Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных в Кугесях. Также решается вопрос по строительству приюта на 150 животных в Шумерле, что хоть как-то поможет охватить южный куст республики. На сегодня, по словам Александра Шакина, завершена подготовка проектной документации, в ближайшее время смету направят заказчику.

Глава Чувашии предостерег муниципалитеты, что к зиме проблема только обострится. «Имеющиеся факты говорят о том, что тема требует от нас серьезного внимания. Необходимо выработать конкретный алгоритм, чтобы своевременно гасить «действующие пожары». Наша общая задача сделать так, чтобы животные без владельцев не представляли угрозы для людей, для их домохозяйств», — отметил Олег Николаев. И добавил, что не менее важно формировать у жителей Чувашии ответственное отношение к питомцам, и начинать нужно с детсадов и школ.

«С тем количеством бесхозяйных животных, что есть сейчас, естественно нужно работать, но еще важнее позаботиться о том, чтобы не появлялись новые бездомные собаки и кошки», — подчеркнул руководитель региона. Кроме того, он напомнил, что сейчас обсуждается тематика следующего года, и все больше поступает предложений провести его под знаком экологии, бережного отношения к природе. Тема обращения с животными, по мнению Главы, могла бы стать одним из направлений.

ПОРУЧЕНИЕ. ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК» «ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЛАГЕРЬ».

Первый опыт по проведению в республике лагерных смен по стандартам Международного детского центра «Артек» на базе оздоровительного центра «Белые камни» оказался успешным, доложил на планерке руководитель Минспорта Чувашии Василий Петров. Участниками пилотного проекта стали более 1300 детей и 36 вожатых, которые одновременно осваивали образовательные программы «Артека» и практиковались. Помогали нашим педагогам кураторы из МДЦ. В следующем году планируется присоединить к проекту и «Росинку», где юные спортсмены смогут не только заниматься в рамках своих тренировочных сборов, но и полноценно отдыхать.

«Три смены, которые успешно были проведены в «Белых камнях» по стандартам «Артека», подтвердили правильность начатого нами пути. Главный индикатор — повышение качества педагогической и воспитательной работы в наших лагерях. Это своего рода фундамент для того, чтобы улучшить отдых детей, предоставить им возможность развить таланты, получить дополнительное образование, — поделился мнением Олег Николаев. — Таким образом «Артек» расширяет границы, и скоро сможет стать доступен любому ребенку, которому даже не придется выезжать за пределы своей республики, чтобы побывать в лучшем лагере страны».