«Звезда» пилотажа, эндуро-гонки и «Новые самоцветы»…

Какие сюрпризы готовит столица Чувашии в День города?

554-й день рождения Чебоксар станет предвестником следующего — юбилейного года столицы республики, для которого уже разработан оригинальный логотип и обсуждается концепция проведения праздника. Старт культурному марафону событий, посвященных 555-летию города, будет дан в это воскресенье, 20 августа. Город уже примеряет праздничный наряд и готовит для горожан сюрпризы.

По предстоящему «маршруту» самых интересных событий этой праздничной недели нас провела начальник управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар Людмила Маркова. По большому счету главный праздник в Чебоксарах уже предваряли несколько знаковых мероприятий начала августа — это конкурс вокального искусства «Город поющих фонтанов», Шоколадный кубок по шахматам и Всероссийский фестиваль пива «Зеленое золото России», стартовавший в минувшие выходные. Как известно, фестивальный городок «зеленого золота» на несколько дней обосновался на площади Речников, так что всю неделю там будут идти концерты, посетителей порадуют живой музыкой рок— и поп-группы из Казани и Москвы.

Зарядись энергией!

Основные мероприятия, посвященные 554-летию Чебоксар, начнутся в пятницу, 18 августа. На Красной площади, Певческом поле и Чебоксарском заливе развернется большой праздник спорта. Спортивные федерации покажут свою силу, выносливость, энергию и красоту. Состоятся чемпионат по баскетболу, показательные выступления по разным видам спорта, мастер-классы атлетов, шахматный турнир. На акватории залива пройдут открытые соревнования по вейкбордингу — относительно новому для нашего города экстремальному виду спорта, сочетающему в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.

Тем временем на Красной площади состоится Международный профессиональный турнир единоборств «Кубок чемпионов». На ринге пройдут зрелищные поединки между представителями федераций кекусинкай-каратэ, бокса и кикбоксинга. Словом, адреналина и энергии хватит, чтобы зарядиться на все выходные, которые обещают быть еще более интересными и насыщенными.

Страна счастливого детства

В режиме нон-стоп с утра до вечера будут идти мероприятия на Красной площади 19 и 20 августа. «Мы составили программу Дня города таким образом, чтобы она была интересна для представителей всех возрастов: и взрослым, и детям, студентам и работающей молодежи и убеленным сединой горожанам», — отметила Людмила Маркова, уверенная, что каждый на празднике найдет себе мероприятие по душе.

К примеру, если площадь Речников в эти дни станет центром притяжения рок— и поп-музыки, то Красная площадь 19 августа превратится в удивительно веселую и беззаботную «страну детства» с 60 тематическими площадками. Так город решил подчеркнуть особенность и значимость этого года, который проходит в нашей республике под знаком счастливого детства.

В 11 часов начнется традиционный Фестиваль семейного творчества «Аистенок», главной «изюминкой» которого является парад декорированных детских колясок. По словам Людмилы Марковой, на сегодня подано около полусотни заявок на участие. Кстати, фестиваль не имеет возрастных ограничений: в нем участвуют как младенцы, как правило, в качестве главных персонажей творческих композиций, так и бабушки и дедушки, помогающие мамам, папам, коллективам детских садов оригинально украшать «детский транспорт».

Продолжением «семейной программы» станет большой трехчасовой концерт с участием юных талантов — воспитанников городских домов детского творчества. Аниматоры готовят для гостей праздника развлечения, сопровождать ребят по тематическим площадкам будут Карлсон и Чебурашка. Городок счастливого детства будет радовать своих маленьких и больших «жителей» с 10 до 15 часов.

Новый поворот, и мотор ревет…

В субботу же в районе Певческого поля намечен фестиваль мотоспорта — эндуро-гонки «Путь Чапая». Эндуро — это одна из самых зрелищных дисциплин мотоспорта и велоспорта, предполагающая жесткий стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах. «Путь Чапая» с препятствиями — крутыми склонами, валунами и бревнами уже подготовлен. На днях экстремальную трассу осмотрел глава администрации Чебоксар Денис Спирин. По словам организаторов, на состязания уже зарегистрировались более 350 гонщиков из 15 регионов России, в том числе с ее дальних рубежей — Калининграда и Владивостока. Увидеть настоящее мастерство мотогонщиков, которое заключается в скоростной маневренности и технически грамотном преодолении препятствий, можно будет с 11 до 18 часов не только 19, но и 20 августа.

Со своим самоваром и скатертью-самобранкой

Ну и раз было упомянуто имя легендарного начдива, то какой День города без традиционной дружной встречи за чашечкой чая под сенью деревьев сквера имени В.И. Чапаева. В этом году этнофестиваль «Чапай зовет на чай» пройдет 19 августа с 15 до 19 часов. Посетителей фестиваля будут ждать необычные арт-объекты и зоны для фотографий, ярмарка мастеров, мастер-классы, путешествия по разным странам с традициями чаепития, не выходя из сквера (в этом поможет Дом дружбы народов), розыгрыш и аукцион корзинок для пикника с разными вкусностями, концерты, танцы под духовой оркестр, конкурс «Со своим самоваром». Горожане смогут по достоинству оценить, у кого из участников будет самая уютная «скатерть-самобранка».

«Это будет оригинальный арт-пикник, где, не выезжая за город, можно будет отдохнуть в тени деревьев, интересно провести время и насладиться особой атмосферой дружбы и единения», — заметила Людмила Владимировна.

«Большая вечерка» вышитой России

Субботнюю вечернюю программу продолжит грандиозное событие всероссийского масштаба — Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия», где соберутся лучшие в стране мастера декоративно-прикладного искусства, принявшие участие в создании вышитых карт своих регионов. Подробнее о программе мероприятия еще расскажут в Минкультуры Чувашии, но оно, безусловно, станет ярким украшением Дня города.

19 августа на Красной площади состоится концертная программа «Большая вечерка» (Улах). Напомним, это старинный чувашский обычай, когда девушки собирались вместе и вышивали приданое. Мастерицы России обменяются на улахе секретами мастерства, а на сцене выступят песенные и танцевальные коллективы из Нижегородской и Саратовской областей, Адыгеи, Якутии, Чувашии. Подарком для участников фестиваля и всех любителей народного творчества станет концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Внимание на чебоксарское небо

Богат на события будет и воскресный день 20 августа. Праздничное утро Дня города, как всегда, начнется с зарядки со звездой в 11 часов на Красной площади. Ну а после энергичной разминки все внимание на чебоксарское небо.

«Гвоздем праздника в День города всегда было авиашоу. В силу обстоятельств любимые чебоксарцами «Стрижи», к сожалению, пока не могут участвовать, и главой администрации Денисом Спириным принято решение, что в этом году у нас будет выступать пилотажная группа «Звезда», — объяснила начальник управления культуры. По ее словам, этот коллектив тоже довольно известный, в составе группы — опытные летчики, чемпионы по высшему пилотажу, выступающие на отечественной авиационной технике.

Воздушное представление пяти спортивных самолетов с поршневым двигателем, трех Як-55, СП-55 и Як-52, состоится ровно в полдень. Самые удобные точки просмотра — Красная площадь и территория Чебоксарского залива. Зрителей ждут различные пилотажные приемы, пиротехнические спецэффекты и цветные дымы, так что чебоксарское небо раскрасится яркой радугой.

Кроме того, накануне выступления летчики встретятся с юнармейцами, кадетами, детьми участников специальной военной операции на территории Международного аэропорта имени А.Г. Николаева. В рамках акции «Vместе», организованной Национальной авиационной ассоциацией совместно с администрацией Чебоксар, пилоты проведут для юных патриотов уроки мужества, познакомят со своей техникой и покажут тренировочный полет над аэродромом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ДМИТРИЙ МОТИН, основатель пилотажной группы «Звезда»: «Чебоксары станут вторым городом России, где будет проведена акция «Vместе». Впервые мы провели эту акцию в самом начале лета в Великом Новгороде и получили самый позитивный и приятный отклик. Очень радостно наблюдать, с каким интересом дети изучают авиационную технику, как горят при этом их глаза. А наша задача заключается именно в том, чтобы сделать их детство ярким и интересным. Уверены, что во время проведения акции в аэропорту города Чебоксары мы сможем подарить детям улыбки и новые впечатления».

Творческий бульвар сменит локацию

Визитная карточка чебоксарского Дня города — проект «Творческий бульвар», который вот уже более 10 лет проводился на центральных улицах столицы республики, в этом году впервые разместит свои креативные площадки на набережной Чебоксарского залива. Благодаря реконструкции здесь появились прекрасные зоны, где можно проводить мастер-классы, конкурсы, показывать театральные мини-постановки, создавать фотозоны и устраивать модное дефиле.

Бульвар развернется с 16 до 20 часов по периметру залива — от детской площадки, что возле Дома мод, до монумента Матери. На этом трехкилометровом пути планируется разместить порядка 80 тематических площадок. Творческие коллективы чебоксарских театров, по словам Людмилы Марковой, уже подготовили для горожан и гостей столицы музыкальные фрагменты лучших постановок и яркую концертную программу. Запланированы фаер-шоу, показ мод на деревянном пирсе, шоу каскадеров. Если позволит погода, любители воздухоплавания смогут подняться ввысь на большом воздушном шаре. Впервые будет организован батутный городок «Большие гонки», где каждый желающий в возрасте от 14 лет сможет испытать свою силу, ловкость и выносливость. «Те, кто лучше всех пройдет полосу препятствий, смогут получить приз — сувенир с символикой 555-летия города», — заинтриговала начальник управления культуры.

Обещают припарковаться на бульваре представители автосалонов и продемонстрировать свои новинки, среди которых — электромобиль «Москвич». Свои площадки готовят и образовательные учреждения города. ЧГУ при поддержке администрации города проведет финал студенческого летнего фестиваля вокально-инструментальных групп «По-Барабану».

Еще одна интересная локация — зона под Московским мостом, где разместится молодежная энерджи-площадка. В течение дня там будут выступать молодые диджеи, свое мастерство продемонстрируют танцоры брейкданса, исполнители рэпа.

Конечная точка «маршрута» Творческого бульвара — цветочный городок фестиваля «Бал цветов», где пройдет финал городского конкурса декоративно-прикладного искусства. В течение этой недели участники должны своими руками изготовить изделие с использованием живых, искусственных или высушенных цветов и представить его в экспертный совет. Это могут быть костюм, шляпка, сумка, зонт или другие модные аксессуары. Работы финалистов будут представлены на выставке-презентации.

Любимые хиты и фейерверк

Тем временем на главную сцену Красной площади выйдут финалисты городского конкурса вокалистов «Город поющих фонтанов». Зажигать публику будут и звезды чувашской эстрады. В 20 часов здесь начнется театрализованное представление, посвященное Чебоксарам, его истории, развитию, промышленным предприятиям, знаменитым горожанам, созидателям.

«Эта история не только про былое, но и про всех нас, кто живет и ежедневно трудится в своем любимом городе, заботится о нем, старается сделать его краше и интереснее», — подчеркнула Людмила Маркова.

Поздравят чебоксарцев с праздником и почетные гости. Самых стойких горожан ждет концерт группы «Новые самоцветы». Многие чебоксарцы задавали вопрос, почему именно эту группу пригласили на празднование Дня города. Как ответила начальник управления культуры, группа является успешным продолжением легендарного ансамбля «Самоцветы», правда, в новом стиле и новом звучании. Хиты этого коллектива узнаваемы и любимы старшим поколением, а благодаря современной обработке интересны и молодежи. Спросили мы у Людмилы Владимировны, и какого исполнителя или группу планирует город пригласить на 555-летие в следующем году. «Мы обязательно посоветуемся с нашими горожанами», — пообещала она.

Завершится День города фейерверком над Чебоксарским заливом в 22 часа. «Традиционно небо засияет огнями салюта, и мы перевернем еще одну страницу истории Чебоксар», — завершила Людмила Маркова обзор предстоящих событий. И пригласила горожан и гостей столицы прийти на общий праздник, стать его активным участником, проявить себя и получить заряд энергии, позитивные эмоции, насладиться яркими моментами. Ведь День города — не просто добрая традиция, а событие, которое всех объединяет…