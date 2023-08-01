На берегу Суры воссоздали один из сложнейших боев Великой Отечественной

Урок истории повышенной наглядности

У окраины села Ильина Гора в Ядринском округе в минувшие выходные было многолюдно. Такое уже наблюдалось год назад, когда на высоком прибрежном склоне Суры собрались историки–реконструкторы и участники поисковых отрядов. Но этот Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На Сурском рубеже» точно побил рекорды прошлого года. Зрителей было очень много — улицы села были заставлены машинами. Молодцы местные власти — позаботились о том, чтобы организовать движение, на месте мероприятия было где купить питьевой воды и перекусить.

Со всей республики сюда приехали с детьми люди, пожелавшие своими глазами увидеть примерную картину военных событий, — зрителей было больше тысячи. Анонсированная реконструкция боя 1943 года, где наши войска перешли в наступление после Курской битвы, обещала быть масштабной. Так все и получилось. 150 реконструкторов из 12 регионов воссоздали эпизод военных действий, где сформированная в Чебоксарах 139-я стрелковая дивизия сражалась за освобождение Рославля. 200 поисковиков представили выставку под открытым небом и рекордное количество единиц военной техники — 14. Причем техника была на ходу — после торжественной части она показала себя на поле импровизированного боя.

Цифры Воссоздать ход давнего военного сражения помогли 150 реконструкторов;

200 поисковиков;

14 единиц военной техники

«Мы во второй раз собрались в этом месте. Это уже традиция, и здорово, что мы с вами ее создаем, претворяем в жизнь основной посыл Президента России Владимира Владимировича Путина, который говорит, что только за счет знания исторической правды и передачи ее будущим поколениям мы можем сохранить силу, мощь и суверенитет нашего государства.

Благодарю всех поисковиков за эту важную и сложную работу. Вы вселяете уверенность, что Россия непобедима, потому что мы помним и знаем правду. Будем делать все, чтобы эта правда жила, чтобы на ее основе мы приобретали силу и энергию, которая бьет из глубины веков. Мы со своей стороны будем поддерживать, и так как в этом году мы получили поддержку в Росмолодежи и от полномочного представителя Президента России в ПФО, я думаю, что на следующий год мероприятие будет проходить более масштабно», — обратился к участникам форума Глава Чувашии Олег Николаев.

Прямо на сцене во время торжественной части поисковые отряды Чувашии получили свидетельства о назначении им грантов Главы Чувашской Республики. До начала реконструкции Олегу Николаеву и гостям форума показали выставку под открытым небом. Уникальные экспонаты и удивительная по эффективности попытка передать фронтовую атмосферу в экспозиции. Командирские книжки, полевая аптека, передвижная кинобригада — каждый фрагмент этого «музея» погружал в атмосферу военного времени.

Многие гости открывали для себя что-то новое. Например, взяв в руки пистолет-пулемет Судаева, узнавали, что создал его уроженец Чувашии. Часто это оружие называют одним из лучших автоматов того времени. Советский конструктор-оружейник Алексей Судаев родился в Алатыре, и немало его разработок помогли стране выстоять в Великой Отечественной.

За самой реконструкцией боя зрители наблюдали с высокого берега реки. Зрелище получилось весьма драматичным, участники реконструкции смогли передать всю сложность того боя 139-й стрелковой дивизии. Стрельба, взрывы и снова выстрелы, крики раненых, призывы командиров — все это могли слышать зрители. Параллельно голос диктора рассказывал о сути и деталях той битвы — атмосфера погружения была глубочайшей.

И взрослые, и дети были всецело поглощены происходящим. Дети задавали вопросы родителям, и те объясняли, что происходит на поле. И это, наверное, один из лучших способов сделать так, чтобы подрастающее поколение сохранило память о наших предках, защитивших Родину от врага.

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Приветствие участникам фестиваля направил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. «Символично, что событие происходит на Сурском оборонительном рубеже. Это — памятное место, рукотворное свидетельство трудового подвига народа, — отметил он. — Работая с архивными материалами, свидетельствами ветеранов Великой Отечественной войны, поднимая останки солдат и офицеров из земли и воссоздавая военно-исторические реконструкции событий тех лет, вы восстанавливаете историю подвига, сохраняете память для наших детей».