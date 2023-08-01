Сеанс одновременной игры с участием известных российских гроссмейстеров прошел в Чебоксарах

Шахматные баталии у залива

Прошлогодний визит этого молодого человека в Чебоксары стал знаковым. Здесь он принял участие в Суперфинале чемпионата России по шахматам, а заодно выполнил гроссмейстерскую норму. После этого ныне 17-летний Володар Мурзин очень тепло отзывался и о самом турнире, и о месте его проведения. Особенно его впечатлила аура Чувашского государственного художественного музея, в стенах которого и проходили партии Суперфинала.

Новый приезд восходящей звезды российских (и, надеемся, не только) шахмат в Чебоксары ранее уже анонсировал глава нашей шахматной федерации Михаил Мельник. И Володар действительно приехал, да и повод оказался более чем подходящий: столица Чувашии в эти дни принимает этап детского Кубка России по шахматам под названием «Шоколадный кубок». Борьбу за трофеи ведут как самые юные любители этой древней игры, так и те, кому скоро стукнет 15. По возрасту Мурзин их не так-то сильно и опережает.

Впрочем, помимо Мурзина, гостем соревнования стал еще один гроссмейстер, он же тренер, 45-летний Михаил Кобалия. Оба они не только навестили участников «Шоколадного кубка» в Ледовом дворце «Чебоксары Арена», но и побывали на Красной площади. Здесь гроссмейстеры провели сеанс одновременной игры с детьми, увлекающимися шахматами.

Столы с шахматными досками были расположены напротив здания Чувашского драмтеатра: культурная составляющая жизни нашей республики прямо-таки тенью преследует Мурзина.

То, что сеанс одновременной игры собрал не только немалое число участников, но и их группы поддержки в лице родных, близких, приятелей, показало, насколько высока популярность у шахмат в Чувашии. Да и стимул достичь уровня Володара Мурзина наверняка появился. Гроссмейстер, к примеру, показал не только тактическую выучку, но и скорость мысли — по крайней мере, переходя от доски к доске, он мгновенно оценивал ситуацию и, соответственно, быстро делал ход. Игры проходили на 40 досках.

…Ну а «Шоколадный кубок» тем временем набирает ход. К моменту написания этого материала сыграно по четыре тура. Некоторые участники в своих категориях идут уверенно, не проиграв ни разу. В том числе — Марьяна Осипова из Чувашии, выступающая в категории до 9 лет.