Пойманную нетрезвой за рулем жительницу Чебоксарского округа привлекут к уголовной ответственности.

Нетрезвую сельчанку тормознул экипаж отделения ГИБДД ОМВД России по Чебоксарскому району, дежуривший близ деревни Типсирма. Чуть позже выяснилось: в путь под хмельком автоледи отправилась не в первый раз. В ходе проверки базы данных было установлено, что 42-летняя женщина лишена водительских прав за аналогичное правонарушение. Как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, служба дознания ОМВД России по Чебоксарскому району возбудила в отношении любительницы нетрезвой езды уголовное дело по ч.1.ст.264.1 УК РФ.

И таких безалаберных людей, сначала принявших на грудь, а потом решивших прокатиться с ветерком, в республике, к сожалению, еще немало. Только за один день 4 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах 14 водителей с признаками опьянения, трое из них отказались от прохождения медосвидетельствования. А днем раньше было задержано 19 выпивших граждан за рулем, причем трое во второй раз попались на нетрезвом вождении. Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами, информируют в МВД по Чувашии.

Кстати

Помимо прочих проблем, сельчанка, управлявшая машиной в нетрезвом виде, может лишиться и своего железного коня. Как уже сообщала «СЧ», с июля прошлого года у судов появилась возможность наказывать тех, кого повторно задержали за нетрезвое вождение, не только крупным штрафом или уголовным сроком, но еще и конфискацией автомобиля.