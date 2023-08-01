Площадка для создания Дома молодежи в Чувашии будет выбрана до конца года

ЧЕБОКСАРЫ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии определят площадку для размещения Дома молодежи до конца года, сообщил глава республики Олег Николаев на молодежном форуме регионального развития «МолГород-2023».

«Задача [создать Дом молодежи] была поставлена. К сожалению, пока никак не можем подобрать помещение, которое можно было бы использовать для этих целей. <…> Я думаю, что в течение этого года определимся с помещением или отдельным зданием, где будет находиться [Дом молодежи]», — сказал Николаев.

По его словам, было рассмотрено несколько площадок — в частности, здание бывшего кинотеатра «Родина» в Чебоксарах. «Но, во-первых, это объект культурного наследия. Во-вторых, очень сильно запущен, и очень дорого стоит его восстановить», — отметил глава республики.

В 2022 году Николаев поручил создать в республике Дом молодежи. По его словам, он должен объединить основные направления реализации молодежной политики, стать площадкой для проведения мероприятий и центром компетенции креативной деятельности молодежи. На открытии форума «МолГород-2023» глава региона заявил, что в республике начали «полную перезагрузку» государственной молодежной политики.

«В Чувашии был принят ряд эксклюзивных для страны решений, включая создание специальных должностей советников по делам молодежи в каждом муниципалитете и управления главы Чувашской Республики по делам молодежи. В высокой степени готовности — самостоятельная государственная программа и стратегия развития молодежной политики», — добавил Николаев.

XIV Молодежный форум регионального развития «МолГород» проходит в Заволжье в Чебоксарах с 5 по 8 августа с участием более 500 представителей активной и творческой молодежи из разных округов Чувашии. Его цель — повышение компетенции участников по приоритетным направлениям, создание условий для самореализации в профессии и творчестве, использование потенциала молодежи в развитии Чувашии. Около 50 экспертов приглашены для участия в работе шести основных площадок: «Государственная молодежная политика», «Бизнес и предпринимательство», «Технологии массмедиа», «Добровольчество. Мы вместе», «Культура и творчество», «Работающая молодежь». Помимо этого, в программу включены культурно-развлекательные, интерактивные и спортивные мероприятия, выступления творческих коллективов и стендап-комиков.