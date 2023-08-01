Чемпионы будут в шоколаде

На шахматный турнир в Чебоксары приехали юные спортсмены из 46 регионов России

«Чемпионом можешь ты не быть, но человеком быть обязан». Такими словами депутат Госдумы Анатолий Аксаков поприветствовал участников чебоксарского этапа детского Кубка России по шахматам. Глава оргкомитета соревнования дал понять, насколько важную роль эта древняя игра может сыграть в становлении личности человека. Впрочем, и спортивные амбиции никто не отменял: при должном усердии можно вырасти в настоящего гроссмейстера.

Борьбу за главные трофеи турнира поведут 500 юных шахматистов из 46 регионов страны. Победители будут выявлены в возрастных группах среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Они получат не только классические кубки, но и кубки, изготовленные из шоколада кондитерской фабрикой «АККОНД». Кому, как не ей, быть партнером детского соревнования? Которое в связи с этим получило привлекательное название — «Шоколадный кубок».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Город Чебоксары становится традиционным местом проведения интересных турниров по шахматам, что нас очень радует и вдохновляет. Мы говорим слова благодарности Федерации шахмат России за эту почетную миссию и очень ответственно относимся к таким мероприятиям, стараясь каждый раз подтверждать статус надежного партнера.

Региональный этап Детского Кубка России по шахматам, который проходит в Чувашии впервые, для нас знаковый в этом году: он логично дополняет череду мероприятий, посвященных Году счастливого детства. Уже само название — «Шоколадный кубок» — придает ему особый колорит и содержание. Я уверен, что вы проведете очень насыщенные дни, как в рамках соревнования, так и узнавая город, его красоту, содержание и историю. Таким образом, у вас будет возможность не только соревноваться,

По численности участников этапов детского Кубка России Чебоксары к данному моменту вошли в топ-3 России. При том, что в этом году состоялось уже порядка сорока этапов в разных уголках Российской Федерации.

«Эксклюзивность этого мероприятия не только в красивейшем названии. Мало кто знает, что на организацию и подготовку этого этапа было очень мало времени — чуть больше двух месяцев. И за два месяца собрать 500 человек… Поверьте, это дорогого стоит. Для примера: 632 человека сыграли в Москве, 531 — в Казани, 500 — здесь», — сказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Он отметил, что проведение у нас «Шоколадного кубка» стало логичным продолжением состоявшихся в Чебоксарах год назад Суперфиналов мужского и женского чемпионатов России.

«Без преувеличения могу сказать, что в прошлом году здесь были суперзвезды мировых шахмат, многие из них сейчас выступают на Кубке мира в Баку. Я не сомневаюсь, что пройдет еще несколько лет — и эти же дети, которые сейчас играют в Чебоксарах, будут выступать за сборную России на том же Кубке мира», — сказал Ткачев.

Ждем спортсменов из Европы и США

Кстати, сейчас в Чебоксарах они могли сразиться и с соперниками из зарубежья, в том числе дальнего. Отвечая на вопрос корреспондента «СЧ» на пресс-конференции, приуроченной к «Шоколадному кубку», депутат Аксаков заявил, что была задумка пригласить сюда юных шахматистов из Европы, США. Однако из-за сжатых сроков подготовки турнира эту замечательную затею пришлось отложить.

«В следующем году точно привезем — американцев, европейцев, не говоря уже об азиатах», — заверил Аксаков. Ему вторил и Ткачев: «Все двери открыты. Шахматы — без границ, в прямом и переносном смысле этого слова».

…Ажиотаж, с которым искали свои места за столиками в фойе и конференц-зале Ледового дворца «Чебоксары Арена» юные любители шахмат, создавал свою атмосферу. С которой не сравнится — при всем уважении к ней — атмосфера, сопутствующая матчам хоккейного клуба «Чебоксары» пару лет назад.

Дополнительного колорита добавило появление чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина, который, как и Аксаков, сделал на одной из многочисленных досок символический первый ход. Гроссмейстер пожелал удачи всем участникам, но особенно — воспитанникам школы Сергея Карякина (то есть, его самого), которая уже несколько лет функционирует в Чебоксарах на базе Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева.

Не обошлось и без шероховатостей: у участников к организаторам, судя по всему, накопилось несколько вопросов. А организатора они почему-то (не иначе как из-за бейджа, пусть и с надписью «Пресса») разглядели в авторе этих строк. И в определенный промежуток времени едва ли не каждый второй ребенок подходил именно ко мне с вопросами: «А где столики для игроков до 11 лет?», «Можно ли с собой пронести воду?», «А где можно сдать часы?»

Кто победит робота?

Не сомневаюсь, однако, что все эти мелкие детали у шахматистов сотрутся из памяти — хотя бы на волне той культурной программы, которую для них подготовили организаторы. Чего только стоит скорый визит на фабрику «АККОНД», где ребятишки могут своими глазами увидеть, как рождается конфета или шоколад!..

«Хотелось бы отметить фишку в виде шахматного робота — такого еще не было. Этот робот благополучно доставлен в Чебоксары, в ТЦ «Мадагаскар». Его разрабатывал Константин Костенюк, папа чемпионки мира Александры Костенюк. Это будет интересно: робот, который играет на трех досках. Тот, кто сможет победить робота, получит специальный приз. Честно говоря, когда Сергей Карякин пытался обыграть, получилось не очень», — рассказал еще об одном сюрпризе президент Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник.

Кроме того, 6 августа в Чебоксарах пройдет сеанс одновременной игры с участником прошлогоднего Суперфинала Володаром Мурзиным, который норму гроссмейстера выполнил как раз на нашей земле.

…Но и на старт «Шоколадного кубка» его участники уже вышли, успев накопить впечатления. Первому соревновательному дню предшествовала церемония открытия, прошедшая в Чувашской государственной филармонии. Так, детишек порадовал своим выступлением знаковый для многих поколений бард Григорий Гладков, с именем которого ассоциируется не один мультфильм. Эмоциональный спектакль-монолог выдал актер, заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Ему аккомпанировал композитор, джазовый пианист Евгений Борец.

Особое внимание было приковано к сцене и в тот момент, когда здесь появился культовый отечественный гроссмейстер современности Сергей Карякин. Он признался, что приехал в Чебоксары с удовольствием, поскольку любит и шахматы, и сладости.

Кстати, Карякин владел мировым рекордом как самый молодой гроссмейстер планеты. Он покорил этот статус в возрасте 12 лет и 211 дней, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. Позже его достижение было перекрыто, но в любом случае: чем это не стимул для тех, кто только начинает свой путь в шахматах? Как, например, Лана Аксакова, внучка председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, которая выступит в «Шоколадном кубке» в возрастной категории до 11 лет.

«К турниру в Чебоксарах я готовилась в течение нескольких месяцев. Меня поддерживает вся моя семья. Они также помогают мне тренироваться и в свободное время играют со мной в шахматы. Бывает, я волнуюсь, но с волнением справляюсь быстро. Надо просто сосредоточиться на игре. Если кажется, что в партии безвыходная ситуация, надо посидеть и продумать все варианты. Я серьезно настроена на победу, очень хочу получить Шоколадный кубок», — сказала Лана, добавив, что играет и с дедом, но тот ей часто поддается.

А в следующем году проведем финал

По антуражу сегодняшние соревнования едва ли не перекрывают прошлогодние Суперфиналы с участием состоявшихся, элитных гроссмейстеров. А ведь это только один из этапов Кубка России. Чего тогда стоит ждать в 2024 году, когда Чебоксары примут и финал Кубка страны? По крайней мере, соответствующие договоренности были достигнуты на встрече Главы Чувашии Олега Николаева и исполнительного директора ФШР Александра Ткачева. «Люди, которые проводят знаковые мероприятия в Чебоксарах, вкладывают всю душу, умения, старания. И поэтому получается очень-очень здорово», — сказал журналистам Ткачев.