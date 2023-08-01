В Ишлеях пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы Чувашии»

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Лучшие кулинары республики представят блюда национальной кухни в традиционном и современном исполнении. В программе фестиваля: выставка чувашской национальной кухни, мастер-классы по приготовлению блюд, разукрашиванию пряников для взрослых и детей, дегустация, праздничный концерт.

Праздник пройдет 9 августа в сельском Парке Победы. Напомним, что в прошлом году «вкусный» фестиваль прошел в Комсомольском муниципальном округе. По мнению вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова, фестиваль «Вкусы Чувашии» важный шаг в развитии гастрономического туризма в нашей республике, и большую роль в этом играют производства общественного питания, в особенности организации Чувашпотребсоюза.

Опубликовано: 3 августа 2023 г.


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