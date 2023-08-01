Без прав, но в шлеме: 15-летний мотоциклист не справился с управлением и получил травмы

На «урок» ночного вождения отправился на этой неделе 15-летний подросток. Недавно он обзавелся мотоциклом, а поскольку водительских прав на мотоцикл у него не было и быть не могло (в России такие права выдаются только с 16 лет), парень решил опробовать новую технику в поздний час, пока взрослые не видят.

Кончилось тем, чем и должно было кончиться: около двух часов ночи 2 августа в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП в поселке Северный города Чебоксары. Поскольку у юного владельца мотоцикла не только прав, но и опыта вождения не было, он не справился с управлением, съехал с дороги, опрокинулся и получил травмы.

Они, кстати, могли быть и более серьезными — спасло то, что незадачливый водитель мотоцикла не забыл надеть шлем.

Школьник сейчас госпитализирован, все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

В связи с этим ДТП сотрудники Госавтоинспекции вновь обратились к родителям с просьбой усилить контроль за несовершеннолетними детьми. Отсутствие водительских прав и навыков вождения, несоблюдение ПДД могут привести к тяжким последствиям, — напомнили они.

Не только водитель, но и техника в ДТП пострадали изрядно. Фото УГИБДД МВД по Чувашии