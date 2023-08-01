В рамках проекта «Открыто для всех» служба занятости Чувашии создает фотобанк реальных рабочих мест для инвалидов.

С такой инициативой выступила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова.

11 ведущих промышленных предприятий предложение поддержали. Первые фотографии для фотобанка рабочих мест для трудоустройства инвалидов представило АО «ЭЛАРА».

«К нам в поисках работы в этом году обратились 423 человека с инвалидностью, более 60% мы трудоустроили, — говорит директор Центра занятости Чувашии Виктор Ковалев. — Новый сервис на сайте службы занятости даст человеку возможность самостоятельно оценить будущие условия труда, комфорт и удобство рабочего места прежде чем отправиться на собеседование».