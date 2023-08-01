Мошенник-ухажер выманил у доверчивой чебоксарки крупную сумму денег

Виртуальное знакомство не привело к счастью

В начале лета у женщины завязалась переписка в одной из социальных сетей с неизвестным, который представился режиссером из Кореи. Вскоре иностранец сообщил, что через дипломатическую почту выслал чебоксарке подарок. Правда, приятные ожидания омрачились проблемами с получением посылки. Но корейский режиссер заверил подругу по переписке, что все будет в порядке, просто ей надо оплатить таможенный, а затем налоговый сбор.

Посылку женщина, конечно же, не получила, но изрядно потратилась — злоумышленнику досталось сто тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Как сообщили в МВД России по Чувашии, заведено уголовное дело, преступников уже разыскивают.