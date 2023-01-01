Более половины абитуриентов крупных вузов РФ подали документы в них через «Госуслуги»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более половины абитуриентов крупных российских вузов подали документы для поступления через портал «Госуслуги». Об этом рассказали ректоры российских вузов в ходе пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2023 года.

«В этом году в Балтийском федеральном университете 69% абитуриентов подали заявление через суперсервис. <…> У нас существует вопрос с миграцией и, думаю, что такой процент <…> связан с логистикой, и Балтийский федеральный университет в этом году максимальным образом поддержал миграционный тренд», — сообщил ректор университета Александр Федотов.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина отметила, что в эту приемную кампанию через портал госуслуг заявления подали 60% абитуриентов. Кроме того, по ее словам, в этом году в регионе заработали мобильные отделения МФЦ, которые помогли абитуриентам, например, из сельской местности, где существуют проблемы с интернетом.

Ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Александр Колсанов добавил, что в этом году количество абитуриентов, которые подали документы через «Госуслуги», увеличилось в два раза. «Четыре варианта [подачи документов] есть в университете, но самые активные — это вариант, связанный как раз с суперсервисом: 66% в этом году [подали документы через портал], в прошлом [таких] было 30%. <…> Пример этого года — абитуриенты из более 80 регионов подали заявление в СамГМУ», — сказал он.

Ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин добавил, что 75% абитуриентов вуза поступают из сельской местности и подают документы через портал «Госуслуги». «Это однозначно удобно. Они проголосовали за эту возможность подачи документов. <…> Она безусловно сегодня ребятами востребована», — отметил он.

Прием документов в вузы на «Госуслугах» стартовал 20 июня. На портале можно подать заявление в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом.