Количество поданных через «Госуслуги» заявлений в вузы превысило 2 млн

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 2 млн заявлений в вузы на различные направления подготовки подано на данный момент в вузы через портал «Госуслуги». Об рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении Минцифры РФ.

«Прием заявлений на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты уже подали порядка 2,8 млн заявлений на прием в вузы, из них с помощью суперсервиса — около 2,2 млн. С его помощью в этом году поступать можно на любые формы бакалавриата и специалитета, на второе высшее и бесплатное второе высшее образование по творческим специальностям», — сказал Чернышенко.

В пресс-службе вице-премьера добавили, что всего заявления по программам специалитета и бакалавриата подали 931 тыс. абитуриентов.

В свою очередь, замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что к суперсервису подключены 1022 вуза страны. По словам замминистра, поступающие на платную форму обучения могут заключить договор с вузом онлайн с помощью приложения «Госключ». «Такой возможностью уже воспользовались более 500 абитуриентов», — добавил он.

Согласно представленной министерством информации, в числе самых популярных направлений подготовки среди абитуриентов, поступающих на бюджет с помощью «Госуслуг», — экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование, а также информатика и вычислительная техника. Самыми популярными вузами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российский технологический университет и Финансовый университет при правительстве РФ.

Прием документов в вузы на «Госуслугах» стартовал 20 июня. На портале можно подать заявление в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом.