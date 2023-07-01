Около 500 тыс. геномов ковида насчитывает национальная база РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Российская национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 насчитывает сейчас около полумиллиона геномов вируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на полях Второго саммита Россия — Африка.

«У нас есть свой генетический банк [вирусов]. Мы начинали с ковида — и на сегодняшний день число последовательностей близится к полумиллиону. Это период ковидный», — сказала Попова.

Национальная система последовательностей вируса создана в соответствии с постановлением правительства от 22 марта 2021 года.

Второй саммит Россия — Африка проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27–28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало «За мир, безопасность и развитие». Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия — Африка.