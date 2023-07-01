В 16 регионах России увеличилось число погибших в ДТП с пьяными водителями

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с пьяными водителями за полгода увеличилось в 16 из 89 регионов России, при этом наибольший рост отмечается в Севастополе — 200%. Это следует из материалов статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

«В 16 регионах увеличилось число погибших в таких [с участием водителей в состоянии опьянения либо с признаками опьянения] ДТП. Наибольший рост зафиксирован в республиках Калмыкия (плюс 6,7%, 10), Северная Осетия — Алания (плюс 116,7%, 13), Чувашия (плюс 57,1%, 11), а также в Еврейской автономной области (плюс 60%, 8) и городе Севастополе (плюс 200%, 6)», — сказано в материалах.

По данным МВД, всего за шесть месяцев текущего года произошло 5 022 ДТП с водителями, у которых выявлены признаки опьянения. Это на 19,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В результате таких ДТП погибли 967 человек (на 36,5% меньше, чем годом ранее), 6 811 человек (на 17,3% меньше) получили ранения различной степени тяжести. «В девяти из десяти рассматриваемых ДТП виновными являлись именно водители с признаками опьянения. На эти ДТП приходится абсолютное большинство погибших и раненых», — отмечается в материалах ведомства.

В 347 ДТП водители находились в состоянии наркотического опьянения, в таких происшествиях погибли 65 и ранены 510 человек. Эти показатели сократились по сравнение с первым полугодием 2022 года почти на 20%, на 36% и 20% соответственно.

Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовную ответственность.