Последние штрихи в преддверии «Шоколадного кубка»

Победа будет сладкой вдвойне

Восходящие звездочки шахмат с раннего детства развивали стратегическое мышление, штудируя книги замечательных гроссмейстеров Анатолия Карпова, Сергея Карякина, Бобби Фишера и других. А уже совсем скоро юные спортсмены покажут свои способности в столице Чувашии на детском этапе кубка России по шахматам «Шоколадный кубок», который пройдет со 2 по 12 августа на стадионе «Чебоксары Арена».

Трофей из сладкого лакомства был презентован на брифинге в преддверии старта шахматных баталий. Он создан в цехах кондитерской фабрики «АККОНД» — генерального партнера интеллектуальных состязаний. Предприятие всегда поддерживает статусные спортивные соревнования и является большим другом легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», которая уже 2 сентября отметит 85-й юбилей. В течение двух месяцев лучшие кондитеры вручную создавали лимитированную серию из восьми шоколадных кубков по образцу оригинальных трофеев, которые также получат победители турнира в разных номинациях. Кстати, инициатива создания такой сладкой награды исходила от генерального директора кондитерской фабрики «АККОНД» Валерия Иванова.

Когда шоколадный кубок принесли, то присутствующие на брифинге журналисты увидели на столе настоящую красоту. В основе трофея — натуральный шоколад на какао-масле, он покрыт золотым пищевым красителем природного происхождения, а вес кубка составил около 700 граммов. Кондитеры обещают, что шоколадный кубок простоит невредимым целый год, если температура в помещении не будет подниматься выше 22 градусов.

Кстати

Детский этап кубка России по шахматам пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и 100-летия со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Награды соревнований будут разыграны в возрастных группах среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. В шахматных баталиях примут участие более 460 юных интеллектуалов из 46 регионов страны.

«Борьбу за титул победителя в нашей республике будут вести сильнейшие юные шахматисты страны, которые станут наглядным примером успеха для подрастающего поколения спортсменов, дадут новый импульс развитию шахмат в республике, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — Также ребята и их родители смогут познакомиться с культурой Чувашии. Надеюсь, что они получат незабываемые впечатления. Хочется верить, что турнир станет традиционным».

А еще у «Шоколадного кубка» солидный общий призовой фонд — 500 тысяч рублей, он тоже предоставлен титульным партнером соревнований фабрикой «Акконд». «На аналогичных турнирах денежный приз за первое место составлял пять тысяч рублей, а у нашего «Шоколадного кубка» за победу выплатят 20 тысяч рублей. У детишек и их родителей присутствует серьезная мотивация участвовать в турнире. Кроме того, соревнования пройдут без стартовых взносов», — заметил председатель Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник. Для участников «Шоколадного кубка» разработана турнирная атрибутика и сувенирная продукция — кружки, футболки, панамки. Каждый спортсмен получит также браслетик и значок участника.

Церемония открытия состоится 2 августа в Чувашской государственной филармонии, а первый символический ход «Шоколадного кубка» сделает титулованный гроссмейстер Сергей Карякин.

СПРАВКА «СЧ» В Чувашии шахматами занимаются более 13 тысяч детей и взрослых. Активно развивается проект «Шахматы в школу», охвативший уже более 90 школ республики и порядка 10 тысяч детей. При ведущих вузах Чувашии открыты шахматные школы имени международных гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина.

Если говорить о составе участников, то в списках много перспективных имен. За нашу республику в возрастной группе до 9 лет выступит Марьяна Осипова, которая становилась победителем и призером различных детских турниров. Среди мальчиков попробует исполнить победный «турецкий гамбит» или поймать в «капкан» своих соперников 6-летний вундеркинд Архип Морозов, который в рейтинге перед стартом баталий находится на пятом месте. А на турнире среди девочек до 11 лет выступит внучка председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Лана Аксакова.

Гостей нашей республики в дни проведения «Шоколадного кубка» ожидает насыщенная культурная программа. Юные шахматисты и их родители смогут увидеть замечательный мюзикл «12 стульев», который будет показан 8 августа на сцене Чувашской государственной филармонии.

На сайте турнира также представлены различные туристические маршруты.