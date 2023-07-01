Открыта заявочная кампании в специализированный детский парусный лагерь

На прошлой неделе в республике дан страт заявочной кампании по приобретению путевок в специализированный детский парусный лагерь.

Новый для региона проект будет организован на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» в Заволжье. Здесь для детей от 8 до 17 лет со всей России запланированы 2 смены: 9-19 и 20-30 августа. Опытные инструкторы Федерации парусного спорта Чувашии научат школьников снаряжать яхту и управлять ею, а под конец смены дети смогут принять участие в парусной регате. Как сообщают в Минспорте республики, в программу обучения входит как теория, так и практика на отечественных швертботах.

Узнать подробную информацию о путевках можно в администрации ФОЦ «Росинка».