Один ребенок погиб еще четыре человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Чувашии

АСС, 23 июля. Ребенок погиб, еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в воскресенье в аварии с участием двух автомобилей на трассе в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД по республике.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП в Канашском муниципальном округе с участием двух автомобилей. В дорожной аварии погиб один ребенок, двое несовершеннолетних и оба водителя доставлены в больницу», — отмечается в сообщении.

По информации МВД по республике, столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Фольксваген Поло». Авария произошла вечером 23 июля на автодороге А-151 в Канашском муниципальном округе.

По предварительным данным, от полученных травм умер шестилетний пассажир «Киа Рио». Другой ребенок и водитель автомобиля доставлены в медучреждение. Пятилетний пассажир другой иномарки и водитель также доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.