АЛЕКСАНДР ПРОТАСЕВИЧ,

доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, член оргкомитета конкурса «Культурная столица года»:

«У каждого из городов-финалистов конкурса просматривается совершенно уникальное позиционирование. Грозный видит себя как город культурного наследия и событийного туризма, Нижний Новгород — как «100% Россия», средоточие богатой истории и активной современной жизни, Самара в своей концепции опирается на космические технологии, Новосибирск — на авангард и лидерские устремления, Чебоксары — на благоустроенность и преимущества города на Волге, Томск делает акцент на аллегории «Изумрудного города» своего земляка — писателя Александра Волкова, Чита представляется как культурный мост между Россией, Китаем и Монголией, а Калининград — как комфортная площадка для взаимодействия бизнеса, образования и культуры».