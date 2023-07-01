Число ДТП с нетрезвыми водителями в РФ за полгода сократилось на 22%, погибших — на 37%

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей за полгода в России уменьшилось на 21,6%, число погибших в них — на 37%. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Реализуется комплекс системных мер по обеспечению безопасности на дорогах. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей — на 37% и раненых — на 19,4%», — сказала она.

«Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом снизилось более чем на треть, число погибших — на 47,6%, раненых — на 38,2%», — сказала Волк.

Опубликовано: 20 июля 2023 г.


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